Tuli Acosta se hartó de los rumores que la vinculan a Luck Ra y lanzó un fuerte posteo

Tuli Acosta lanzó una fuerte indirecta contra quienes la critican en redes luego de que desmintió tras ser apuntada como la tercera en discordia.

La Joaqui y Luck Ra se separaron y dejaron al mundo del espectáculo totalmente sorprendido. Tras duras indirectas en redes, ambos compartieron un comunicado en redes sociales anunciando la noticia y el nombre de Tuli Acosta circuló rápidamente.

La artista fue apuntada como tercera en discordia luego de una información que brindó Pepe Ochoa en LAM. Lo cierto es que la joven rompió el silencio y desmintió todo lo que se está diciendo sobre ella y el supuesto romance con Luck Ra.

De todas formas, las críticas contra ella siguieron y volvió a expresarse en la red social TikTok con un mensaje contundente: "Acá sin poder hacer TikToks porque sino son indirectas", escribió en el video.

El video de Tuli Acosta tras las críticas que recibió en redes sociales Ante los medios de comunicación, La Joaqui habló sobre este rumor de infidelidad por parte del artista cordobés y fue contundente: "Jamás me fue infiel, él sería incapaz de serme infiel y no hubo terceros en discordia". Sobre Tuli Acosta, ella comentó que "es la mejor amiga de mi ex y la aprecio mucho, la respeto mucho".