Mirtha Legrand acorraló a uno de sus invitados con una contundente pregunta: ¿Es verdad que...?"

Mirtha Legrand le hizo una consulta muy personal a uno de sus comensales en pleno vivo y se viralizó en redes sociales.

Mirtha Legrand empezó el mes de agosto con una mesa llena de figuras en sus clásicas cenas de los sábados. La diva de El Trece recibió a Evelyn Botto, José María Listorti, Soledad Silveyra y también al comunicador Leo Montero.

En un momento de la noche, la leyenda de la televisión fue al hueso contra uno de sus invitados y lo sorprendió por completo al realizarle una consulta muy personal frente al resto de los famosos que se encontraban presentes.

"¿Es verdad que te casaste y no querías tener hijos?", expresó la conductora. Ante la consulta, Leo Montero decidió hablar a fondo sobre esta decisión que tomó junto a su pareja y fue contundente con su respuesta.

La pregunta al hueso de Mirtha Legrand "Es verdad, ninguno estaba muy convencido", comenzó diciendo. Fue allí donde la diva insistió nuevamente en si no le gustaría tener descendencia y volvió a responder con total sinceridad.