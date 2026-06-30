"En bolitas": la picante confesión de Leo Montero sobre su intimidad que descolocó a Mario Pergolini

Invitado a Otro día perdido, el periodista se animó a contar el detalle más privado de su intimidad y sorprendió a todos.

Leo Montero sorprendió a todos al aire con una revelación sobre su intimidad.

En medio de una charla distendida en Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini, Leo Montero sorprendió al contar una particular costumbre personal que mantiene desde hace años y que sorprendió a todos.

Todo comenzó cuando el periodista confesó que no se siente cómodo usando ropa interior. "Yo no sé como ustedes usan calzoncillos. No entiendo la gente que usa, todo apretado el huevero ahí", expresó el invitado.

Esto fue lo que contó Leo Montero en Otro día perdido sobre su intimidad La declaración dio pie a que Pergolini recordara otra anécdota del conductor vinculada a su forma de vestirse durante el verano: "Pero pará, porque cuando está de vacaciones usa zunga". Montero aclaró que eso quedó en el pasado, pero explicó que tampoco le gustan los trajes de baño demasiado largos: "Igual me molesta en la playa la bermuda tipo surfer, me arremango todo. Ahora voy con mallita cortita".

La conversación siguió girando en torno a ese hábito y Pergolini quiso saber cómo hacía cuando jugaba al básquet. "Y en básquet se usan pantalones largos, ¿y qué hacés?", le preguntó Mario. Sin vueltas, Montero respondió: "Juego sin nada".

El periodista reveló que no usa calzoncillos. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Ante la sorpresa de todos, el periodista explicó el origen de esa costumbre y recordó una experiencia que vivió en los años noventa: "A mí me molesta cuando... esto pasó cuando yo jugaba en Boca, en basquet, primera de capital y durante una semana seguida me olvidé después de los entrenamientos el calzoncillo. Entonces, me bañaba y me iba en bolitas y con lo que tenía, bermuda y como que me gustó. Esto fue en el año 98".