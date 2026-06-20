Una dupla de conductores de un recordado programa vuelve a trabajar junta a diez años de su separación

En medio de una gran expectativa, Verónica Lozano y Leo Montero anunciaron que volverán a conducir juntos, en una propuesta por fuera de Telefe.

Verónica Lozano y Leo Montaro fueron los dueños indiscutidos del rating de las mañanas durante una década con AM, el magazine que fue furor en la pantalla de Telefe, y ahora la dupla regresa al ruedo a diez años de su separación con una particular misión.

Los encargados de la confirmación de la vuelta fueron los propios protagonistas, y sorprendieron al anunciar que el retorno no será en la televisión de aire, sino en un exitoso canal de streaming.

Verónica Lozano y Leo Montero vuelven a conducir juntos Estamos hablando de Olga, espacio que está con algunos recambios de figuras en su grilla, dado que algunas de sus estrellas se encuentran cubriendo las instancias del Mundial 2026. Esto es lo que ocurre por ejemplo con Nati Jota, que está desde hace algunas semans siguiendo a la Selección argentina en Estados Unidos.

En este contexto,Lozano y Montero se harán cargo durante una semana de la conducción del ciclo Sería increíble, la propuesta que encabeza la mencionada referente de Olga.