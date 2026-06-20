Revelaron cómo se encuentra Florencia Peña tras la polémica en Luzu TV: "Está..."

El representante de Florencia Peña dialogó con Marina Calabró y Luis Ventura en América y confirmó el mal momento que está pasando la actriz.

Florencia Peña fue apuntada duramente tras revelar una falsa información en Luzu TV. La actriz ante esto fue desvinculada del canal de streaming junto a todos los responsables, según confirmó Nicolás Occhiato mediante un comunicado.

"Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido en el aire del programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", expresan en el comunicado.

Luego, agregaron: "Por este motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado".

Revelaron que Florencia Peña se encuentra "rota" tras lo sucedido El representante de Florencia habló el jueves y dejó en claro que la actriz se encuentra muy apenada: "Es muy triste y lamentable lo que pasó. Florencia está rota, me asusté cuando la vi".