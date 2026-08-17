Dos famosos decidieron viajar a un destino paradisíaco tras confirmar su romance: las postales

Las figuras pasan días románticos en un exclusivo lugar luego de haber confirmado ante todos su relación amorosa.

En el mundo de la farándula, los romances están a la orden del día y dos famosos que tomaron trascendencia durante el año pasado y el actual decidieron confirmar hace unos días su historia de amor. Todo sucedió mediante redes y ambos se encuentran en destino paradisíaco tras blanquear su situación sentimental.

Se trata de Santiago Algorta y Luz Tito, los ex "hermanitos" que participaron del reality en la edición del 2025. Ambos decidieron confirmar que se encuentran en pareja tras los rumores y se muestran disfrutando de la playa y el sol.

La feliz pareja armó las valijas y viajó hasta República Dominicana para vivir un estilo de luna de miel. Fue Luz Tito quien compartió las bellas postales y demostró el amor que se tienen con Santiago Algorta.

Los famosos realizaron un hermoso viaje tras confirmar su romance "Juntos es más lindo", escribió y acompañó la frase con un carrusel de fotos. La publicación se viralizó y, por supuesto, que los seguidores le desearon lo mejor para esta nueva etapa que están comenzando.