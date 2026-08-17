Dos famosos decidieron viajar a un destino paradisíaco tras confirmar su romance: las postales
Las figuras pasan días románticos en un exclusivo lugar luego de haber confirmado ante todos su relación amorosa.
En el mundo de la farándula, los romances están a la orden del día y dos famosos que tomaron trascendencia durante el año pasado y el actual decidieron confirmar hace unos días su historia de amor. Todo sucedió mediante redes y ambos se encuentran en destino paradisíaco tras blanquear su situación sentimental.
Se trata de Santiago Algorta y Luz Tito, los ex "hermanitos" que participaron del reality en la edición del 2025. Ambos decidieron confirmar que se encuentran en pareja tras los rumores y se muestran disfrutando de la playa y el sol.
La feliz pareja armó las valijas y viajó hasta República Dominicana para vivir un estilo de luna de miel. Fue Luz Tito quien compartió las bellas postales y demostró el amor que se tienen con Santiago Algorta.
Los famosos realizaron un hermoso viaje tras confirmar su romance
"Juntos es más lindo", escribió y acompañó la frase con un carrusel de fotos. La publicación se viralizó y, por supuesto, que los seguidores le desearon lo mejor para esta nueva etapa que están comenzando.
"Bebitos lindos", "¡Pero qué bellos! Que viva el amor", "Qué hermoso viaje!! Gracias por compartirlo con su comunidad que los ama!!!", fueron algunos comentarios por parte de los usuarios.