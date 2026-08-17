Una conocida conductora hizo una filosa crítica contra la serie de Moria Casán: "A Susana la..."

Una conductora no dudó en criticar la serie de La One y analizó el rol que jugó el personaje de Susana Giménez en la producción audiovisual.

La serie de Moria Casán finalmente se estrenó en Netflix y en estos momentos se encuentra como la más vista de la plataforma en nuestro país. La producción audiovisual fue la más esperada de agosto, aunque las críticas no tardaron en llegar y una conductora criticó la forma en la que hicieron quedar a Susana Giménez.

La figura que lanzó una dura crítica fue nada más y nada menos que Yanina Latorre, figura de canal América. Latorre se mostró disconforme respecto a la participación del personaje de la diva de Telefe.

"La serie es toda autorizada por Moria y se cuenta lo que ella quiere y como ella quiere. A Susana la hace mier... y para mi gusto no está bueno porque como que la subestima y la deja como una boba", sentenció la conductora de Sálvese Quien Pueda.

La tajante crítica de la conductora de América Respecto a Leticia Bredice, quien encarnó a Susana en la serie, Yanina fue tajante: "No me gustó cómo le maquillaron la cara. A mí me parece que a Susana la burlan, la cara es como caricaturesca".