La publicación de la pareja de Benjamín Vicuña tras el ataque de Mauro Icardi: "No tenés que demostrar..."

La pareja de Benjamín Vicuña sorprendió con un reflexivo posteo tras el escrito que compartió el futbolista.

Anita Espasandín, pareja de Benjamín Vicuña, compartió una reflexión luego del ataque por parte de Mauro Icardi. Los dichos del artista en PH (Telefe) no pasaron desapercibidos y el futbolista apuntó duramente con un escrito letal.

Benjamín había expresado en el ciclo de Andy que "yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. O sea, eso no me lo puede robar nadie, el amor". Inmediatamente, Mauro fue contundente: "Yo, más que preocuparme porque alguien pueda "robarte" el vínculo con hijos, que claramente no es el caso. Me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos".

Anita Espasandín sorprendió también al dedicarle un emotivo posteo a Vicuña, que no la debe estar pasando para nada bien: "No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo".

La publicación que Anita Espasandín le dedicó a Benjamín Vicuña El mensaje que Anita le dedicó a Benjamín Vicuña. Instagram: @anita.espasandin. "Aprendé a hablarte con amor, a perdonarte por las veces que dudaste de vos y a darte la misma comprensión que tantas veces buscaste afuera. Podés honrar todo lo que viviste sin quedarte atrapado en el dolor. Las heridas también pueden transformarse en puertas, y las pérdidas, en espacio para algo nuevo", siguió escribiendo.