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Benjamín Vicuña

La publicación de la pareja de Benjamín Vicuña tras el ataque de Mauro Icardi: "No tenés que demostrar..."

La pareja de Benjamín Vicuña sorprendió con un reflexivo posteo tras el escrito que compartió el futbolista.

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Anita respaldó a Benjamín.&nbsp;

Anita respaldó a Benjamín. 

Instagram: @anita.espasandin.

Anita Espasandín, pareja de Benjamín Vicuña, compartió una reflexión luego del ataque por parte de Mauro Icardi. Los dichos del artista en PH (Telefe) no pasaron desapercibidos y el futbolista apuntó duramente con un escrito letal.

Benjamín había expresado en el ciclo de Andy que "yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. O sea, eso no me lo puede robar nadie, el amor". Inmediatamente, Mauro fue contundente: "Yo, más que preocuparme porque alguien pueda "robarte" el vínculo con hijos, que claramente no es el caso. Me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos".

Anita Espasandín sorprendió también al dedicarle un emotivo posteo a Vicuña, que no la debe estar pasando para nada bien: "No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo".

La publicación que Anita Espasandín le dedicó a Benjamín Vicuña

El mensaje que Anita le dedicó a Benjamín Vicuña.

El mensaje que Anita le dedicó a Benjamín Vicuña.

"Aprendé a hablarte con amor, a perdonarte por las veces que dudaste de vos y a darte la misma comprensión que tantas veces buscaste afuera. Podés honrar todo lo que viviste sin quedarte atrapado en el dolor. Las heridas también pueden transformarse en puertas, y las pérdidas, en espacio para algo nuevo", siguió escribiendo.

Es una canción del artista Joy Rhodes y el posteo se viralizó tras el fuerte posteo de Mauro Icardi. Además Anita fue tajante: "Dedicada a todas las personas que abrazan su historia y buscan construir su propio refugio".

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