Un conocido conductor destrozó a Mauro Icardi tras el posteo contra Benjamín Vicuña

Luego de la llamativa y furiosa publicación del futbolista, un famoso conductor no dudó en destrozarlo en medio del programa.

Mauro Icardi sorprendió a todos el domingo por la noche tras compartir posteos furiosos contra Benjamín Vicuña. Todo comenzó por las declaraciones que el actor chileno realizó sobre cómo vive la distancia con sus hijos, ya que se encuentran en Turquía.

"Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. O sea, eso no me lo puede robar nadie, el amor. Trato de, en estas circunstancias que son adversas, porque claramente no es cómodo, ni es lindo, ni es bueno, ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario", comentó Vicuña.

Inmediatamente, Icardi no dudó y compartió sus clásicos comunicados: "Yo, más que preocuparme porque alguien pueda "robarte" el vínculo con hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver!!!".

Pampito, el conductor que destrozó a Mauro Icardi tras la publicación contra Benjamín Vicuña Pampito, conductor de El Trece, no dudó en destrozar al exfutbolista del Galatasaray, quien dijo que los programas que tratan el tema son berretas: "Le quiero contestar algo a este... Más berreta que vos y todo esto que hacés".

La publicación por la que el conductor apuntó contra Mauro Icardi. Instagram: @mauroicardi. "¿Vos viste a algún deportista de élite que haga estas payasadas? Esto es ser berreta, estar pendiente de problemas íntimos de dos menores que no son tus hijos y exponerlos públicamente", sostuvo el periodista.