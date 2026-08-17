Mario Pergolini va por todo en el rating: el famoso actor que estará este lunes en Otro día perdido

En el mediodía de hoy, la cuenta de Instagram del programa confirmó quién será el invitado de esta noche.

Mario Pergolini apuesta por una importante figura para abrir la semana de Otro día perdido.

Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por Eltrece, tuvo durante la semana pasada una serie de invitados que acompañaron al conductor en las distintas emisiones. Por el ciclo pasaron Damián Betular, Felipe Colombo, Edith Hermida, Marta Fort y Cecilia Roth.

Entre ellos, quien consiguió la marca más alta fue Marta Fort. La participación de la hija de Ricardo Fort permitió que el programa alcanzara los 6,3 puntos de rating, convirtiéndose en el registro más destacado de la semana.

Cecilia Roth fue una de las invitadas de la semana pasada al programa que se emite por Eltrece. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Con esos números como antecedente, Otro día perdido comienza una nueva semana y ya tiene confirmado al famoso que se sentará junto a Pergolini. La información se conoció este lunes al mediodía y anticipa una nueva emisión del ciclo.

El invitado elegido para este lunes es Coco Sily, quien acompañará a Pergolini en el programa de esta noche. El actor, humorista y conductor se sumará así a la lista de figuras que pasaron por el living del ciclo.