Gran expectativa en Otro día perdido por la invitada estrella que tendrá Mario Pergolini este viernes

Mario Pergolini busca coronar una gran semana en Otro día perdido con la visita de una destacada actriz.

Mario Pergolini recibirá este viernes a una importante actriz en Otro día perdido.

Otro día perdido se prepara para cerrar una nueva semana al aire con una invitada especial. Este viernes por la tarde se conoció quién será la figura que acompañará a Mario Pergolini en la última emisión de la semana del ciclo de eltrece.

El programa, que se emite de lunes a viernes a las 22.30, viene de una semana con distintos invitados y resultados variables en materia de rating. El lunes, Damián Betular estuvo al frente de una emisión que alcanzó los 5,4 puntos, mientras que el martes Felipe Colombo registró 5,2 puntos.

Tras el paso de Marta Fort y Edith Hermida, el programa que se emite por Eltrece busca coronar un gran viernes. Los números mejoraron durante las dos jornadas siguientes. El miércoles, la presencia de Edith Hermida llevó al ciclo a los 6,2 puntos, mientras que el jueves Marta Fort logró la marca más alta de la semana hasta el momento, con 6,3 puntos de rating.

Ahora, el ciclo ya tiene definida a la figura que se sentará junto a Pergolini para despedir la semana: Cecilia Roth será la invitada de este viernes en Otro día perdido.