Gran expectativa en Otro día perdido por la invitada estrella que tendrá Mario Pergolini este viernes
Mario Pergolini busca coronar una gran semana en Otro día perdido con la visita de una destacada actriz.
Otro día perdido se prepara para cerrar una nueva semana al aire con una invitada especial. Este viernes por la tarde se conoció quién será la figura que acompañará a Mario Pergolini en la última emisión de la semana del ciclo de eltrece.
El programa, que se emite de lunes a viernes a las 22.30, viene de una semana con distintos invitados y resultados variables en materia de rating. El lunes, Damián Betular estuvo al frente de una emisión que alcanzó los 5,4 puntos, mientras que el martes Felipe Colombo registró 5,2 puntos.
Los números mejoraron durante las dos jornadas siguientes. El miércoles, la presencia de Edith Hermida llevó al ciclo a los 6,2 puntos, mientras que el jueves Marta Fort logró la marca más alta de la semana hasta el momento, con 6,3 puntos de rating.
Ahora, el ciclo ya tiene definida a la figura que se sentará junto a Pergolini para despedir la semana: Cecilia Roth será la invitada de este viernes en Otro día perdido.
De esta manera, habrá que esperar hasta la noche para conocer cómo será el encuentro entre la actriz y el conductor y, sobre todo, cómo le irá a Mario Pergolini con la artista como invitada en el programa.