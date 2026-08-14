Salió a la luz quién es el novio de Marta Fort y el impactante parecido con Ricardo Fort

El romance de Marta Fort ya tiene nombre y apellido. Después de que la hija de Ricardo Fort contara públicamente que está en pareja con un hombre de Uruguay, en Puro Show lograron identificar al joven y revelaron algunos detalles sobre su vida.

La influencer había hablado de su relación en Otro día perdido, aunque eligió mantener la identidad de su novio bajo reserva. En ese contexto, contó que incluso compartieron un viaje a Estados Unidos durante el Mundial.

"Yo estuve noviando todo el Mundial. A escondidas me fui a Las Vegas con él", reveló la creadora de contenido durante su participación en el programa que conduce Mario Pergolini.

Fue entonces cuando Marcia Frisciotti, mejor conocida como "Pochi", decidió investigar quién era el hombre que había logrado conquistar a la hija de Ricardo Fort. La panelista explicó que llegó hasta él a través de una particular conexión familiar que involucró a su propia hija.

"Mi hija justo de 20 años sale con un uruguayo y me dice: 'Mamá, no sabés con quién está saliendo Martita Fort'. Este novio de mi hija tiene un amigo y el novio de Martita es primo de este chico", contó la panelista del ciclo de Eltrece sobre cómo consiguió identificarlo.

Según la información que brindó la panelista, el joven se llama Juan Manuel Ramírez, tiene 28 años y vive en Canelones. "Es una buena familia, una familia trabajadora, bien, no es que es un tirado", sostuvo Pochi al describir al novio de Martita. En cuanto a su actividad laboral, Juan Manuel estaría relacionado con el negocio de compra y venta de vehículos y también se dedicaría a la comercialización de motos y motos de agua.

Juan Manuel Ramírez tiene 28 años, vive en Canelones y se dedica a la compraventa de vehículos y motos de agua, según contó Pochi. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Pero además de revelar su identidad, en Puro Show repararon en un detalle que llamó especialmente la atención: su parecido físico con Ricardo Fort. Nancy Duré fue quien marcó la similitud y vinculó algunos de sus rasgos con los del fallecido empresario. "Es igual a Ricardo. Me impresiona porque lo veo con los músculos así, trabados, con esa pose de Ricardo", comentó la panelista.

Pochi, por su parte, encontró otra característica del joven que coincide con los gustos que Martita había contado públicamente que tiene a la hora de sentirse atraída por un hombre. "Tiene tatuajes, como le gusta a Martita. Martita contaba que le gustan los hombres que tienen muchos tatuajes", comentó Frisciotti.

Así, aunque Marta Fort continúa manteniendo ciertos aspectos de su relación lejos de la exposición pública, el misterio alrededor de su novio uruguayo quedó finalmente resuelto y trascendieron los primeros detalles sobre Juan Manuel Ramírez, el hombre que actualmente ocupa un lugar especial en su vida.