El musical más oscuro de Stephen Sondheim llega a Buenos Aires: cuándo y dónde ver Sweeney Todd

La nueva producción del clásico desembarca este sábado en el Teatro Santa María con una historia de venganza, obsesión, sangre y humor negro.

“Sweeney Todd: El cruel barbero de Fleet Street” estrena este sábado 15 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires con una nueva producción del célebre musical de Stephen Sondheim. La función inaugural comenzará a las 20.30 en el Teatro Santa María, ubicado en Montevideo 842 en una propuesta que tendrá la dirección general de Marcelo Rosa, dirección musical y vocal de César Tello y coreografías de Pamela Peker.

La historia sigue a Benjamin Barker después de su regreso a Londres tras años de exilio. El protagonista adopta la identidad de Sweeney Todd y reabre su antigua barbería con un objetivo que domina cada uno de sus pasos. El personaje busca vengarse del juez Turpin, señalado como responsable de destruir su vida y quitarle a su familia. La cercanía de la pastelería de Mrs. Lovett abre paso a un recorrido cada vez más oscuro entre obsesión, violencia, pérdida y locura.

Sweeney Todd Prensa Una barbería, una venganza y el costado más negro del musical Stephen Sondheim escribió la música y las letras de una obra cuyo libro pertenece a Hugh Wheeler, con una adaptación de Christopher Bond. El relato -entre horror e ironía- usa el humor negro como medio conductor, motor ideal para descomprimir la trama tensa que convive con conflictos ligados al amor y la corrupción.

Emmanuel Degracia asumirá el papel de Sweeney Todd junto a Anabella Boron como Mrs. Lovett. El actor contó durante la preparación del estreno que conoce al personaje desde que vio la película de Tim Burton en 2000 y que desde entonces siguió distintas versiones de la historia. La llegada a la partitura expuso, según explicó, detalles musicales que habían pasado inadvertidos durante esos años de interés personal. Degracia definió el trabajo previo al estreno como uno de los desafíos más exigentes de su trayectoria.

La preparación vocal también ocupó un lugar importante durante los ensayos. César Tello trabajó con Degracia sobre distintas configuraciones de sonido según cada nota, intención y pasaje del personaje. El protagonista comparó la dificultad de Sweeney Todd con la experiencia que había atravesado recientemente en “Don Giovanni” y aseguró que ambos trabajos le dejaron la sensación de haber realizado “un posgrado en teatro musical” después de 20 años de carrera.