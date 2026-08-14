Los espectáculos recomendados en Mendoza para este sábado 15 de agosto

La agenda cultural en la provincia tiene en su enorme lista diferentes espectáculos que no te vas a querer perder. Como cada fin de semana, nosotros te traemos espectáculos de primer nivel que van desde obras de teatro a shows musicales.

Enzo es un hombre de mediana edad, esposo y padre de una típica familia argentina que en un momento especial se ve forzado a reflexionar y cuestionarse muchos aspectos de su vida, y los efectos en sus seres queridos.

Una comedia muy divertida y tierna, que permite al espectador reírse y emocionarse con cada uno de los personajes y situaciones que se presentan a lo largo de la historia, y también identificarse con muchas de ellas.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace .

Hora: 20:30

Roxband: tributo a Roxette

Roxband vuelve a presentarse en Mendoza con un espectáculo único dedicado a revivir la música y la emoción de una de las bandas más importantes del pop rock mundial.

Show imperdible. Entrada Web

Una fecha imperdible para los amantes de Roxette y para todos aquellos que quieran disfrutar de una noche llena de música, emoción y grandes recuerdos. Las entradas se pueden conseguir por Entrada Web haciendo clic en este enlace.

Lugar: Espacio 23 Ríos Craftbeer | Predio Central

Hora: 22:00

Mediumnidad: Noelia Pace

En esta experiencia te comunicarás sentirás y vibrarás con las almas comprendiendo que la muerte es una transformación que no solo transforma a quien muere sino a quien sigue en esta vida terrenal y además nos enseña a coexistir en la energía que somos.

Noelia Pace llega a Mendoza. Entrada Web.

Te enseñaré a conectar recibirás el mensaje, atravesaremos juntos el duelo pero sobretodo Sanaremos con Mediumnidad. Las entradas se consiguen a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace.

Lugar: Cine Teatro Plaza | Sala Central

Hora: 20:00