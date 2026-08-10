Fátima Flórez volvió a Mendoza con su espectáculo y estallaron las críticas: por qué se enojo el público
Fátima realizó su función el domingo por la noche en Godoy Cruz y las personas que asistieron al show demostraron su descontento.
Fátima Flórez volvió a Mendoza el domingo 9 de agosto en el Teatro Plaza de Godoy Cruz con su espectáculo "Fátima Universal", que realiza junto a Marcelo Polino. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar por parte del público, que mostró su enojo en redes.
En las últimas horas se volvió viral un posteo de la artista Jessica Torrijos, quien fue a presenciar la función. La actriz no dudó en mostrar su descontento, ya que no se respetó el inicio del espectáculo, y compartió un contundente posteo.
En el video se pueden escuchar aplausos por parte del público y el telón del teatro sin abrirse: "Aquí aplaudiendo. Son las 21:37 de la noche". El horario del show estaba pactado para las 21:00.
El show de Fátima Flórez en Mendoza generó una nueva polémica
Qué falta de respeto, señores, vieron cuando me van a ver a mí que me reclaman por cinco minutos... Los mendocinos no le reclamamos a la gente de Buenos Aires", comentó Torrijos.
Inmediatamente, los usuarios compartieron sus opiniones y recordaron que hace unos años pasó lo mismo en el Ángel Bustelo: "La fui a ver hace 2 años en el Bustelo y fue un desastre la organización solo había 18 filas!!!", "La verdad es que me arrepentí de haber ido. Estuvimos haciendo cola afuera más de media hora".