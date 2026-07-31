¿Indirecta para Javier Milei? Fátima Flórez compartió una comprometedora foto y la eliminó rápidamente

En medio de rumores de reconciliación entre Flórez y Milei, la actriz decidió subir una publicación que no pasó desapercibida y que terminó borrando.

En los últimos días se empezó a rumorear que Javier Milei y Fátima Flórez se reconciliaron.

Fátima Flórez viajó a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori, un evento en el que también estuvo presente Javier Milei. La coincidencia entre ambos volvió a despertar versiones sobre una posible reconciliación entre la humorista y el presidente de la Argentina.

Mientras se instalaban las especulaciones, la actriz compartió en sus historias de Instagram distintas postales de su paso por el país vecino. Una de las que más llamó la atención fue la de un local de artesanías donde se exhibían juguetes sexuales tallados en piedra, de diferentes colores y tamaños.

Una de las llamativas imágenes que compartió la actriz en Instagram. "Me llevo un muy lindo recuerdo del Perú", escribió Fátima junto a esa imagen, que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Sin embargo, este viernes volvió a sorprender con otra historia. La artista publicó una imagen que decía: "Chicos, mañana es el Día de la Novia. Los que están enamorados en secreto de mí, hablen ahora o callen para siempre".