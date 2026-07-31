¿Indirecta para Javier Milei? Fátima Flórez compartió una comprometedora foto y la eliminó rápidamente
En medio de rumores de reconciliación entre Flórez y Milei, la actriz decidió subir una publicación que no pasó desapercibida y que terminó borrando.
Fátima Flórez viajó a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori, un evento en el que también estuvo presente Javier Milei. La coincidencia entre ambos volvió a despertar versiones sobre una posible reconciliación entre la humorista y el presidente de la Argentina.
Mientras se instalaban las especulaciones, la actriz compartió en sus historias de Instagram distintas postales de su paso por el país vecino. Una de las que más llamó la atención fue la de un local de artesanías donde se exhibían juguetes sexuales tallados en piedra, de diferentes colores y tamaños.
"Me llevo un muy lindo recuerdo del Perú", escribió Fátima junto a esa imagen, que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.
Sin embargo, este viernes volvió a sorprender con otra historia. La artista publicó una imagen que decía: "Chicos, mañana es el Día de la Novia. Los que están enamorados en secreto de mí, hablen ahora o callen para siempre".
Lo curioso fue que, pocos minutos después de compartirla, decidió eliminarla de su cuenta. El gesto no pasó inadvertido y muchos se preguntaron si se trató de una indirecta para Javier Milei, en medio de los rumores que volvieron a vincularlos.