Fátima Flórez viajó a Perú en plena visita de Javier Milei a Keiko Fujimori e incendió los rumores de reconciliación

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Javier Milei y Fátima Flórez sumaron un nuevo capítulo en Perú. El Presidente y la humorista coincidieron en Lima para participar de la asunción de Keiko Fujimori, un cruce de agendas que volvió a poner el foco sobre el vínculo que mantuvieron entre 2023 y 2024.

Flórez publicó una imagen desde la capital peruana con el mensaje “Hola Perú”. En la fotografía apareció vestida de blanco y con personal de seguridad de gala detrás, en las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde se desarrolló la ceremonia. La artista había explicado que asistiría al acto por su amistad con la nueva mandataria.

La coincidencia tomó otra dimensión después de que Ángel de Brito asegurara en LAM que ambos retomaron el contacto y mantuvieron encuentros privados en la Quinta de Olivos. “Aunque una de las partes me lo va a negar, están reconciliados”, afirmó el conductor. También sostuvo que la relación habría recuperado su rumbo, aunque los protagonistas todavía no confirmaron esa versión.

La historia de Fátima Florez en la asunción de Keiko Fujimori Fátima Flores en Perú Instagram La supuesta reconciliación con Javier Milei El vínculo entre Milei y Flórez comenzó después de un encuentro en el programa de Mirtha Legrand. El noviazgo se hizo público en julio de 2023 y terminó en abril de 2024, cuando el mandatario atribuyó la ruptura a las obligaciones laborales de ambos. Desde entonces, los dos conservaron un trato cercano. Milei asistió a una función de la actriz en Mar del Plata y volvió a verla allí, momento en el que la actriz afirmó que ambos "sostenían un buen vínculo".

Los rumores comenzaron a tomar fuerza a principios de julio, cuando Milei asistió a los festejos por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos en la embajada norteamericana. Flórez brindó un espectáculo durante la celebración y el Presidente permaneció allí desde el inicio hasta el final de la presentación.