De prisión a presidenta: la historia de Keiko Fujimori, la nueva líder de Perú

En medio de una creciente tensión diplomática entre la Argentina y el país liderado por Lula Da Silva , el presidente Javier Milei participó de la asunción de la nueva mandataria de Perú, Keiko Fujimori . El argentino asistió para "acompañar la ola azul" en referencia a la presencia de la derecha en América Latina.

Después de 15 años y tres derrotas consecutivas en segunda vuelta, Keiko Fujimori finalmente alcanzó la Presidencia de Perú este 29 de junio. La candidata de Fuerza Popular se impuso en el balotaje de 2026 frente a Roberto Sánchez por un estrecho margen y puso fin al apodo de "la eterna candidata".

Con este resultado, además, se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el país.

Su llegada al poder también marca el regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno, 25 años después de la caída del régimen de su padre, Alberto Fujimori, una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia política peruana.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi nació el 25 de mayo de 1975 en Lima y creció en el centro del poder político. Es la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori y de Susana Higuchi, ambos descendientes de inmigrantes japoneses.

Su exposición pública comenzó durante la campaña presidencial de 1990, cuando su padre llegó al poder. Años más tarde protagonizó uno de los episodios familiares más llamativos de la política peruana.

Alberto Fujimori, padre de la nueva presidenta del Perú Keiko Fujimori. EFE

En 1994, tras el divorcio entre Alberto Fujimori y Susana Higuchi, quien denunció públicamente al entonces mandatario por violencia psicológica, el presidente decidió apartar a su esposa del cargo protocolar y nombró a Keiko como primera dama cuando apenas tenía 19 años.

La nueva presidenta contó recientemente en una entrevista con el periodista y escritor cubano Ismael Cala que fue uno de los momentos más difíciles de su vida, en el que primero rechazó la propuesta de su padre, pero que luego de hablar inmediatamente después con su madre, Susana la alentó a asumir ese compromiso.

La designación la convirtió en la primera dama más joven de América. Desde ese lugar representó al Estado peruano en actos oficiales y viajes internacionales mientras continuaba sus estudios universitarios.

El legado de Alberto Fujimori sigue siendo el principal factor que explica la fuerte división que genera su figura. Para sus seguidores fue el presidente que derrotó a Sendero Luminoso (grupo guerrillero en el Perú), capturó a su líder Abimael Guzmán y estabilizó la economía peruana.

Para sus detractores, fue el responsable del autogolpe de 1992, del cierre del Congreso, de violaciones a los derechos humanos y de una extensa red de corrupción. El exmandatario fue condenado a 25 años de prisión por homicidio, secuestro y otros delitos, y falleció en 2024.

Los comienzos de Keiko Fujimori en la política y el liderazgo del fujimorismo

Tras la caída del régimen en el año 2000, muchos analistas anticipaban el fin del fujimorismo. Sin embargo, Keiko asumió el desafío de reconstruir ese espacio político.

En 2006 fue elegida congresista y obtuvo más de 600 mil votos preferenciales, convirtiéndose en la legisladora más votada del país. Durante el período 2006-2011 integró distintas comisiones parlamentarias y comenzó a consolidarse como la principal referente del movimiento fundado por su padre.

Keiko Fujimori tendrìa como asesores a los cercanos a su padre.

Con el paso de los años tomó el control de Fuerza Popular y transformó al partido en una de las principales fuerzas políticas de Perú. Incluso después de perder las elecciones presidenciales de 2016, su espacio consiguió una amplia mayoría en el Congreso y tuvo un papel central durante la crisis institucional que atravesó el país en los años siguientes.

Las causas judiciales y el caso Odebrecht

La carrera política de Keiko Fujimori también estuvo marcada por múltiples investigaciones judiciales. Desde 2017 fue acusada por la Fiscalía de haber recibido presuntos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en el denominado "Caso Cócteles".

En ese marco permaneció detenida preventivamente en dos oportunidades mientras avanzaban las investigaciones. La dirigente siempre rechazó las acusaciones y sostuvo que el proceso tenía motivaciones políticas.

Keiko Fujimori recupera su libertad

En octubre de 2025, el Tribunal Constitucional anuló actuaciones centrales de la causa al considerar que la figura penal utilizada por la Fiscalía no correspondía al momento en que ocurrieron los hechos investigados, decisión que dejó sin efecto el principal proceso vinculado a ese expediente.

Cuatro candidaturas hasta alcanzar la Presidencia

La primera candidatura presidencial de Keiko Fujimori fue en 2011, cuando perdió el balotaje frente a Ollanta Humala.

Cinco años después, volvió a competir y llegó como favorita tras ganar la primera vuelta. Sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski terminó imponiéndose por menos de 50.000 votos en una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente del país.

En 2021 volvió a disputar la segunda vuelta, esta vez frente a Pedro Castillo. Tras la derrota denunció irregularidades en el proceso electoral, aunque las autoridades peruanas validaron el resultado.

La cuarta fue la vencida. En las elecciones de 2026 obtuvo nuevamente el primer lugar en la primera vuelta y luego derrotó a Roberto Sánchez por un margen cercano a los 50 mil votos.

Con este triunfo rompió una racha de tres derrotas consecutivas, alcanzó finalmente la Presidencia y selló el regreso del fujimorismo al poder, en un país donde su apellido continúa despertando fuertes adhesiones y profundos rechazos.