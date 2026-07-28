Tragedia en Cataratas: murió un turista holandés tras el vuelco de una lancha

Una lancha del paseo Macuco Safari volcó en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú. La víctima era un turista holandés y hay una investigación en marcha.

Tragedia en Cataratas: Un turista holandés murió al volcar una lancha del paseo en el lado brasileño.

Un turista de nacionalidad holandesa murió este martes luego de que una lancha del tradicional paseo turístico Macuco Safari volcara mientras recorría el río Iguazú, en el Parque Nacional del Iguazú, del lado brasileño de las Cataratas. Otras dos personas fueron trasladadas al Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz de Iguazú, aunque se encuentran fuera de peligro.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:20, cuando la embarcación navegaba con seis turistas holandeses a bordo, además del conductor. Por causas que todavía son materia de investigación, la embarcación se dio vuelta en pleno recorrido, lo que motivó un importante operativo de rescate.

Bomberos, personal del Macuco Safari y equipos del Parque Nacional de Brasil actuaron rápidamente para asistir a los ocupantes. Dos de los pasajeros fueron derivados al hospital conscientes y estables: uno ingresó caminando y el otro en camilla, sin lesiones de gravedad. El resto recibió atención médica en el lugar antes de ser evaluado por profesionales.

Gran caudal en Cataratas En un primer momento trascendió que el río Iguazú presentaba un caudal cercano al doble de su nivel habitual como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días. Sin embargo, la administración del parque informó que, al momento del accidente, el caudal rondaba los 4.350 metros cúbicos por segundo, un nivel considerado seguro para la operación de las embarcaciones, aunque muy superior al promedio histórico de 1.500 m³/s.

Las autoridades brasileñas aclararon que, hasta el momento, no existe evidencia que vincule el elevado caudal con el vuelco de la lancha. La investigación buscará determinar qué provocó el siniestro.