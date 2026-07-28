"Dónde matar a Melania": el escalofriante video difundido por un medio de Irán que amenaza a la familia Trump

Un video atribuido a un medio cercano a la Guardia Revolucionaria de Irán instó a asesinar a Melania Trump y lanzó una amenaza contra Barron Trump.

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este martes tras la difusión de un video publicado por la agencia iraní Tasnim, considerada cercana a la Guardia Revolucionaria. El material llama a asesinar a Melania Trump, esposa del presidente Donald Trump, y finaliza con una amenaza dirigida a su hijo Barron, de 20 años.

X: @MOSSADil El video, titulado "Dónde matar a Melania", recrea el recorrido habitual de la primera dama por Nueva York con información de acceso público. Además, describe medidas de seguridad que suelen implementarse antes de sus desplazamientos e insta a supuestos "luchadores por la libertad" a envenenarla con un agente nervioso.

También sugiere sobornar a integrantes de su entorno para facilitar un atentado. El mensaje concluye con la frase: "Esto es solo el comienzo; Barron Trump, esperanos".

El Servicio Secreto investiga las amenazas Tras la difusión del material, el Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que está al tanto de las amenazas. Un portavoz del organismo señaló que la agencia investiga cualquier situación que pueda representar un riesgo para las personas bajo su protección, aunque evitó brindar detalles por motivos de seguridad.

Un nuevo episodio en el conflicto entre Washington y Teherán La publicación se produce en medio de un contexto de alta tensión entre ambos países. Desde la muerte del general iraní Qasem Soleimani, ordenada por Trump en 2020, el régimen iraní ha reiterado amenazas contra el mandatario estadounidense.