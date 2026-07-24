Donald Trump y Benjamín Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca en plena escalada del conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo martes en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un encuentro que tendrá lugar en medio de la creciente tensión en Medio Oriente y la reanudación de los enfrentamientos entre Washington y Teherán.

La oficina del mandatario israelí confirmó que Netanyahu viajará a Washington el lunes y que, además del encuentro con Trump, participará del funeral del senador Lindsey Graham, a quien calificó como un amigo de Israel.

El encuentro entre Trump y Netanyahu se producirá mientras continúa la ofensiva militar entre Estados Unidos e Irán. Durante las últimas horas, las fuerzas iraníes lanzaron nuevos ataques contra instalaciones militares ubicadas en Bahréin y Jordania.

Según fuentes militares estadounidenses, los bombardeos de Washington contra posiciones iraníes apuntaron contra centros de mando, depósitos de drones, sistemas de comunicación, puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas.

La reunión entre ambos líderes podría convertirse así en un punto clave para analizar el desarrollo del conflicto y las próximas acciones de Estados Unidos e Israel frente a Irán.

Irán cuestionó las declaraciones de Trump sobre sus activos

En paralelo a la escalada militar, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, cuestionó las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de utilizar activos iraníes para compensar los daños provocados a buques atacados por la Guardia Revolucionaria Islámica.

El funcionario calificó la propuesta como un "precedente incendiario" y sostuvo que apropiarse de activos de otro país para afrontar futuras reclamaciones podría generar nuevas tensiones internacionales.

Netanyahu anunció nuevas medidas en Cisjordania

La reunión con Trump también tendrá lugar después de que Netanyahu anunciara nuevas medidas vinculadas con la situación en Cisjordania ocupada.

El primer ministro israelí y su ministro de Defensa, Israel Katz, anunciaron la creación de nuevos asentamientos y la legalización de otros ya existentes. También anticiparon nuevas operaciones en localidades palestinas y la aceleración de proyectos vinculados con asentamientos agrícolas.

Las decisiones fueron comunicadas luego de un enfrentamiento que dejó dos israelíes y cuatro palestinos muertos, aumentando nuevamente la tensión en la región.

La ONU pidió evacuar a miles de marineros

Mientras continúa la ofensiva militar, la situación en el estrecho de Ormuz también genera preocupación internacional. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar la protección y evacuación de unos 6.000 marineros que permanecen varados en la zona.

La ONU reclamó que los Estados y otros actores involucrados faciliten el acceso a asistencia consular, suministros y servicios esenciales, además de permitir la evacuación y repatriación de los trabajadores afectados.

En este escenario, la reunión entre Trump y Netanyahu adquiere especial relevancia y se desarrollará en un momento de máxima tensión geopolítica, con el conflicto entre Estados Unidos e Irán como uno de los principales focos de preocupación internacional.