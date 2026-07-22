Donald Trump amenaza a Irán con destruir puente y centrales, mientras aumenta el precio del petróleo

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzara una dura advertencia contra Irán . El mandatario aseguró que ordenará destruir puentes y centrales eléctricas iraníes cada vez que la República Islámica ataque embarcaciones en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos para el comercio de petróleo .

"Cada vez que Irán ataque un navío en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica", escribió Trump en su red Truth Social. Además, afirmó que el conflicto "no ha terminado" y dejó abierta la puerta a nuevas operaciones militares en territorio iraní.

Las amenazas llegan en un contexto de renovados bombardeos y ataques cruzados en la región . La ofensiva estadounidense continúa sobre objetivos militares iraníes con el argumento de reducir la capacidad de Teherán para afectar la navegación comercial, mientras las fuerzas iraníes intensifican sus acciones contra intereses estadounidenses y aliados en el Golfo Pérsico.

En las últimas horas, un misil estadounidense impactó en la isla de Larak, ubicada en el estrecho de Ormuz, mientras que Irán aseguró haber atacado instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait, Baréin y Jordania. Paralelamente, los rebeldes hutíes de Yemen mantienen la amenaza de obstaculizar el tránsito marítimo en el estrecho de Bab el Mandeb, otro paso clave para el comercio internacional.

La escalada militar volvió a sacudir a los mercados energéticos. El temor a un bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo mundial, impulsó el precio del barril Brent por encima de los 95 dólares, reavivando la preocupación por el impacto que podría tener sobre la economía global.

Desafío político para Trump

Pese al endurecimiento del discurso de la Casa Blanca, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Washington mantiene abierta la posibilidad de una salida diplomática. Según indicó, Estados Unidos continúa dispuesto a negociar con Teherán, aunque reconoció que, por el momento, las autoridades iraníes no muestran interés en avanzar hacia un acuerdo.

Mientras tanto, desde Irán confirmaron que siguen existiendo contactos indirectos con Washington a través de mediadores, aunque rechazaron las acusaciones sobre presuntas actividades nucleares en instalaciones señaladas por Estados Unidos y advirtieron que un eventual ataque a esos complejos sería interpretado como una ampliación del conflicto.

La guerra ya supera los cinco meses y representa un creciente desafío político para Trump. El costo de las operaciones militares asciende a unos 37.500 millones de dólares, según cifras del Pentágono, mientras la administración estadounidense solicita nuevos fondos al Congreso en medio de una fuerte presión interna para poner fin a un conflicto que amenaza con extenderse aún más.