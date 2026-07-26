Estados Unidos e Irán frenan los ataques y abren una nueva ventana para negociar el fin del conflicto

Tras casi 14 días consecutivos de bombardeos, Estados Unidos interrumpió su ofensiva contra Irán mientras el presidente Donald Trump apuesta por darle una nueva oportunidad a la vía diplomática.

La pausa en los ataques, confirmada por medios estadounidenses e israelíes y acompañada por la ausencia de bombardeos iraníes durante las últimas dos noches, alimentó las expectativas de una posible reanudación de las negociaciones entre ambos países.

La decisión llega en medio de una nueva escalada militar que volvió a tensar la situación en Medio Oriente y puso en riesgo el tránsito por el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el comercio mundial de petróleo.

El Estrecho de Ormuz es un eje clave en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Según informó Axios, Donald Trump ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses no ejecutar nuevos bombardeos el viernes con el objetivo de "dar mayor espacio a la diplomacia".

En la misma línea, un funcionario israelí citado por la Corporación de Radiodifusión Israelí (KAN) aseguró que el Gobierno de Benjamin Netanyahu esperaba un "poderoso bombardeo" estadounidense durante la noche, aunque finalmente la operación fue postergada para darle a Irán "otra oportunidad de volver a la mesa de negociación".

La postura fue ratificada por el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, quien afirmó que Trump está "dando algo de espacio a las conversaciones", aunque aclaró que Estados Unidos sigue preparado para retomar las operaciones militares si fracasa la vía diplomática.

El propio Trump confirmó el viernes que enviados de su administración mantienen contactos con representantes iraníes y aseguró que las conversaciones continúan abiertas.

Irán también pausó los bombardeos, pero mantiene las amenazas

Desde Teherán también reconocieron una disminución de las hostilidades confirmado por el ministro de Sanidad iraní, Hossein Kermanpour, quien destacó en sus redes sociales que durante la última noche no se registraron ataques sobre el país.

"Parece que nuestro querido Irán tuvo una noche tranquila anoche, y ninguna parte de su cuerpo fue alcanzada ni golpeada", escribió en la red social X.

Por su parte, el portavoz militar Mohamad Akraminia explicó que la suspensión de las operaciones responde a que Estados Unidos también dejó de bombardear.

"Como nuestra estrategia está esencialmente basada en la respuesta, también hemos interrumpido nuestras operaciones", señaló.

Sin embargo, advirtió que si Washington reanuda los ataques, especialmente mediante bombardeos aéreos, el conflicto volverá a intensificarse.

En la misma línea, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, sostuvo que los ataques contra intereses estadounidenses continuarán "hasta la rendición total del enemigo", reflejando que la tregua sigue siendo extremadamente frágil.

El estrecho de Ormuz continúa en el centro del conflicto

La nueva pausa militar también renovó las expectativas de reactivar las negociaciones que habían quedado interrumpidas por la escalada de las últimas semanas.

El conflicto volvió a concentrarse alrededor del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula una parte significativa del petróleo comercializado en el mundo.

Según la televisión estatal iraní, en las últimas 24 horas seis embarcaciones que intentaban cruzar ese corredor marítimo fueron detenidas por las autoridades iraníes, en medio de las restricciones impuestas tras la reanudación de los combates.

Como otra señal de distensión, Catar anunció que desde este domingo restablecerá completamente la navegación marítima para todo tipo de embarcaciones, luego de más de diez días de restricciones provocadas por la escalada militar en la región.

Una pausa que no despeja el riesgo de una nueva escalada

La guerra volvió a recrudecer hace dos semanas, cuando Trump dio por finalizado el memorando de entendimiento firmado con Irán en junio para suspender temporalmente las hostilidades.

Desde entonces, los ataques cruzados elevaron la tensión en Medio Oriente, dejaron al menos 18 militares estadounidenses muertos desde el inicio de esta etapa del conflicto y empujaron el precio internacional del petróleo hasta rozar los 100 dólares por barril, su nivel más alto desde mayo.

Aunque la interrupción de los bombardeos abrió una nueva oportunidad para la diplomacia, tanto Washington como Teherán mantienen desplegados sus recursos militares y advierten que cualquier nuevo incidente podría poner fin rápidamente a esta frágil tregua.