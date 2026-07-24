Empresarios estadounidenses aseguran que los nuevos aranceles de Donald Trump "amplían las oportunidades" para Argentina

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) expresó su respaldo a la actualización del esquema de aranceles implementado por la administración de Donald Trump y sostuvo que la medida representa una oportunidad para fortalecer el comercio bilateral.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la entidad afirmó que " Argentina mantendrá el tratamiento arancelario más favorable " y consideró que el nuevo esquema " amplía las oportunidades para las exportaciones argentinas ".

"Es un avance que continúa fortaleciendo la relación comercial", agregó la organización que reúne a empresas estadounidenses radicadas en el país.

Según detalló AmCham, la Argentina conservará la sobretasa del 10%, la más baja contemplada en el nuevo régimen dispuesto por Estados Unidos .

Además, comenzará a implementarse plenamente el Acuerdo de Reciprocidad Comercial (ARTI, por sus siglas en inglés), firmado entre ambos países.

La entidad también precisó que:

1.675 posiciones arancelarias quedarán exentas del pago de aranceles, con una alícuota del 0% .

quedarán exentas del pago de aranceles, con una alícuota del . Otras 537 posiciones arancelarias se incorporarán a ese beneficio tras la revisión realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

se incorporarán a ese beneficio tras la revisión realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). 20 posiciones adicionales, en su mayoría correspondientes a autopartes, pasarán a tributar un arancel del 2%.

¿Qué sectores alcanza la medida?

El nuevo esquema beneficia a productos de diversos sectores de la economía argentina, entre ellos:

Maquinaria.

Material de transporte.

Dispositivos médicos.

Productos químicos.

Autopartes.

Asimismo, se mantiene vigente la cuota de exportación de 100.000 toneladas de carne bovina para este año.

En cambio, el acero y el aluminio argentinos continuarán alcanzados por el arancel del 50% que Estados Unidos aplica a esos productos por razones que considera estratégicas.

¿Qué importancia tiene el respaldo de AmCham?

El pronunciamiento de AmCham adquiere relevancia por el peso económico de las empresas que integran la entidad. Según datos de la propia cámara, reúne a más de 720 empresas con más de 200 plantas industriales distribuidas en todo el país, que emplean de forma directa a 420.000 personas.

De acuerdo con su relevamiento, esas compañías representan:

El 24% del Producto Bruto Interno (PBI) .

. El 39% de la recaudación fiscal .

. El 35% de las importaciones .

. El 45% de las exportaciones argentinas.

¿Cómo se relaciona esta medida con el acuerdo firmado entre Argentina y Estados Unidos?

La actualización oficializada este viernes restablece las condiciones arancelarias acordadas entre ambos países en febrero, cuando el canciller Pablo Quirno y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, firmaron el Acuerdo de Reciprocidad Comercial (ARTI).

Ese entendimiento había quedado en una situación de incertidumbre luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegal gran parte de los aranceles "recíprocos" impulsados por la administración de Donald Trump.

Con la entrada en vigor del nuevo esquema, AmCham considera que se recuperan los beneficios previstos para la Argentina y se fortalecen las condiciones para el intercambio comercial entre ambos países.