¿La alianza Milei-Trump da sus frutos? Argentina tendría los aranceles más bajos y beneficios clave en EE.UU.

La administración de Donald Trump estableció nuevos aranceles para las importaciones provenientes de distintos países y Argentina quedó ubicada entre las economías alcanzadas por la tasa más baja, con un gravamen general del 10% para la mayoría de sus exportaciones.

La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y se enmarca en una nueva ofensiva comercial de Washington, con China como uno de sus principales focos.

La decisión fue interpretada como una nueva señal de la relación estratégica entre Javier Milei y Donald Trump . Argentina quedó en una posición más favorable que otros socios comerciales de Estados Unidos, que enfrentarán aranceles de hasta el 12,5%.

Según la explicación oficial, el menor gravamen para los productos argentinos responde, entre otros factores, a la adecuación de la legislación nacional para prohibir la importación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso.

La medida se instrumentó mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 , que permite a Estados Unidos aplicar restricciones económicas frente a prácticas comerciales consideradas injustificadas, irrazonables o discriminatorias.

El acero y el aluminio seguirán con un arancel del 50%

Sin embargo, no todos los productos argentinos tendrán el mismo tratamiento. El acero y el aluminio continuarán alcanzados por un arancel del 50%, debido a la importancia estratégica que la administración Trump asigna a esos sectores para la economía estadounidense.

La medida representa una excepción al arancel general del 10% establecido para la mayoría de las exportaciones argentinas.

Estados Unidos eliminará aranceles para 1.675 productos argentinos

En paralelo, el acuerdo bilateral sobre Comercio e Inversión Recíproco firmado entre Argentina y Estados Unidos contempla beneficios adicionales para las exportaciones nacionales.

Según informó la Cancillería argentina, Estados Unidos eliminará los aranceles para 1.675 productos de origen argentino pertenecientes a diferentes sectores productivos.

La medida permitiría recuperar exportaciones por aproximadamente US$1.013 millones, de acuerdo con las estimaciones oficiales.

Argentina también reducirá aranceles a productos estadounidenses

Como parte del entendimiento bilateral, Argentina eliminará los aranceles correspondientes a 221 posiciones arancelarias, que incluyen maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos.

Además, el Gobierno argentino reducirá al 2% las tasas aplicadas a otras 20 posiciones, principalmente vinculadas con autopartes, y establecerá cuotas para vehículos, carne y distintos productos agrícolas.

El cupo de carne vacuna también forma parte del acuerdo

Otro de los puntos que se mantiene vigente en la relación comercial entre ambos países es el cupo de exportación de carne bovina argentina hacia Estados Unidos.

Para 2026, Argentina cuenta con una cuota de 100.000 toneladas, compuesta por las 20.000 toneladas del cupo tradicional y otras 80.000 toneladas anunciadas por Trump durante el almuerzo oficial que compartió con Milei en la Casa Blanca.

Según las estimaciones citadas, esta ampliación podría generar cerca de US$800 millones adicionales en exportaciones de carne bovina hacia el mercado estadounidense.

La ofensiva comercial de Trump y el impacto global

La nueva política arancelaria de Washington alcanza a numerosos socios comerciales y se presenta en el marco de una estrategia para presionar a distintos países y hacer frente a la expansión comercial de China.

En este escenario, Argentina logró mantener una tasa general del 10% para buena parte de sus exportaciones, además de conservar los beneficios contemplados en el acuerdo bilateral con Estados Unidos.