Asumió Soneira en la Justicia Federal: cobertura de vacantes y proceso de "normalización"

Sebastián Soneira asumió este jueves como flamante juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, en un hecho importante luego del proceso de depuración de la Justicia Federal que se llevó a cabo en la década pasada para terminar con los vestigios de los vínculos que hubo con la dictadura militar.

Para recordar la asunción de un juez en la Cámara Federal de Mendoza, el órgano más importante de la justicia federal local, hay que remontarse al 2017, cuando asumieron Olga Pura Arrabal (quien renunció en 2020); Juan Ignacio Pérez Curci; Manuel Pizarro, Alfredo Porras (falleció en 2022) y Gustavo Castiñeira de Dios.

De esta forma, el tribunal funcionó con solamente tres integrantes -de los seis que deberían integrarlo- en los últimos cuatro años hasta hoy, con la toma del cargo de Soneira.

La jura del juez, exfuncionario del gobernador Alfredo Cornejo y exmagistrado provincial, llega a Tribunales Federales como oxígeno en un momento en donde aún se está desarrollando la transición del sistema inquisitivo al acusatorio, más allá que aseguran que el trabajo de la Cámara Federal de Apelaciones está transitando un "buen momento", tal como manifestaron en el acto los miembros del tribunal.

En diálogo con la prensa, Soneira aseguró que su designación representa "un pequeño paso" dentro del "proceso de normalización" de la Justicia Federal y consideró prioritario avanzar con la cobertura de los cargos vacantes que aún existen tanto en ese tribunal como en el resto del país.

En lo que corresponde a jueces vacantes, aún se deben cubrir dos puestos en la Cámara Federal, otros dos en los Tribunales Orales Federales de Mendoza y también dos vacantes en los llamados jueces de primera instancia (uno de ellos que dejó el condenado Walter Bento).

Julieta Caballero - MDZ

De igual forma, advirtió que se trata de un procedimiento complejo que requiere el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Senado. "Es importante seguir avanzando con este proceso de normalización de la cobertura de las vacantes, la normalización del Poder Judicial de toda la República. Este es un pequeño paso. En este tribunal quedan dos vacantes más por cubrir, que esperamos que en breve eso se logre", afirmó.

El magistrado recordó que su propio nombramiento demandó "casi nueve años" y explicó que esa demora refleja la complejidad del sistema de designación judicial. "El Poder Judicial es el único poder cuyos integrantes no llegan por votación popular. El Ejecutivo y el Legislativo tienen que ponerse de acuerdo sobre quiénes van a integrar ese poder. Es un proceso complejo", señaló.

El enfoque de los cargos en la Justicia Federal fueron tomados por todos los camaristas federales de Mendoza, quienes hicieron hincapié de que se trató esta jura de un "acto trascendental".

"Para nosotros es importante que este proceso de cubrimiento de vacantes se concrete. Venimos siendo tres desde abril del 2022 y este proceso que está llevando a cabo el ministerio de Justicia es muy importante", añadió Pérez Curci en el acto que se realizó en Tribunales.

"Sin atrasos significativo" en la Cámara

Respecto del estado en que encuentra la Cámara Federal de Apelaciones, Soneira indicó que todavía no tomó contacto directo con la actividad del tribunal, aunque aseguró que, según le transmitieron sus futuros colegas, el volumen de trabajo es elevado, pero no existe una mora importante.

Los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones Manuel Pizarro, Sebastián Soneira, Juan Ignacio Pérez Curci y Gustavo Castiñeira de Dios; junto al gobernador Alfredo Cornejo. Julieta Caballero / MDZ

"No he visto todavía nada, pero por lo que decían los colegas me espera incorporarme a un equipo de trabajo. Es un tribunal que ha continuado funcionando pese a las vacantes existentes a través de las subrogancias. Hay mucho trabajo, pero no es trabajo atrasado", sostuvo.

La recuperación del prestigio de la Justicia

Consultado sobre la necesidad de recuperar la confianza pública en la Justicia Federal, en un contexto marcado por antecedentes como el caso del exjuez federal Walter Bento, Soneira evitó hacer referencias puntuales al exmagistrado y aseguró que la Cámara ya viene transitando un proceso de fortalecimiento institucional.

"Este tribunal, desde su conformación en 2017, ha hecho muchísimo y va a continuar haciendo mucho. Es trabajo, compromiso y transparencia. Esta conformación ha demostrado que ha avanzado en ese sentido y hay que continuar por ese camino", expresó.

Aquel 2017, cuando asumieron cinco magistrados a la Cámara Federal, se completó el proceso de depuración de vínculos de la Justicia Federal con el proceso de la última dictadura militar, con la condena de los exjueces Luis Miret y Otilio Romano a prisión perpetua por sus vínculos con la dictadura. Ambos habían sido destituidos en 2011 pero no tenían cargos cubiertos.

Volviendo al presente, Soneira insistió en que la Cámara Federal "viene funcionando muy bien" desde su reorganización hace nueve años y consideró que su incorporación forma parte de ese mismo proceso.

"Lo mío forma parte de ese proceso de normalización que se inició hace nueve años. Ojalá se completen pronto las vacantes para que el funcionamiento sea perfecto, pero no veo ningún inconveniente. Al contrario, la Cámara ha venido funcionando muy bien y hay que consolidar ese funcionamiento", afirmó.

Su paso por el Ejecutivo y la relación con Cornejo

Durante la conferencia también fue consultado por su anterior paso por el Poder Ejecutivo provincial y la posibilidad de que esa experiencia genere cuestionamientos respecto de su independencia.

Julieta Caballero - MDZ

Soneira descartó cualquier tipo de influencia política sobre la Justicia Federal y sostuvo que su experiencia en la gestión pública le aportó herramientas para mejorar la organización del servicio judicial. "No hay una incidencia del Gobierno provincial en la Justicia Federal. Esa es la realidad", afirmó.

En ese sentido, explicó que llegó a la magistratura luego de una trayectoria que incluyó 18 años en el ejercicio profesional, casi ocho años en funciones ejecutivas y un año como fiscal del Ministerio Público Fiscal.

"Mi experiencia en el Ejecutivo me permitió conocer la gestión pública, trabajar con equipos y poner el foco en la gestión, no solamente en la tarea jurisdiccional, sino también en el mejoramiento integral del funcionamiento de la Justicia", concluyó.