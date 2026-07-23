Se amplió la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza con la jura de Sebastián Soneira

Este jueves se realizó la ceremonia de jura de Sebastián Soneira como juez de la Cámara Federal de Apelaciones, el organismo de la Justicia Federal más importante de la provincia.

El flamante juez federal se sumó a la Cámara con el objetivo de dar su "mayor esfuerzo" para ofrecer un mejor servicio de justicia en Tribunales Federales, en momentos en los que el Gobierno Nacional ha podido generar acuerdos políticos para cubrir una gran cantidad de cargos que tenían el aval de la gestión pero no en el Senado nacional.

De la actividad participaron los principales miembros de la Justicia Federal local, así como también miembros de la Suprema Corte de Justicia y funcionarios del Gobierno Provincial, con el gobernador Alfredo Cornejo a la cabeza. Precisamente es un dato político positivo para el gobernador la jura de Soneira, teniendo en cuenta que fue uno de sus exfuncionarios en su gestión y es persona de su confianza.

El flamante juez se sumará a Juan Ignacio Pérez Curci, Gustavo Castiñeira de Dios y Alberto Pizarro, quienes integran dicha cámara. La Cámara contaba con 3 vacantes: una disponible tras la jubilación de Juan Antonio González Macías en 2018; otra, tras la renuncia en 2020 de Olga Pura Arrabal; y finalmente la última en 2022, tras el fallecimiento de Alfredo Porras.

Tras asumir el cargo, Soneira destacó la importancia de completar las vacantes para fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial, aunque advirtió que se trata de un procedimiento complejo que requiere el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Senado.

"Es importante seguir avanzando con este proceso de normalización de la cobertura de las vacantes, la normalización del Poder Judicial de toda la República. Este es un pequeño paso. En este tribunal quedan dos vacantes más por cubrir, que esperamos que en breve eso se logre", afirmó, respecto a la Cámara Federal, que cuenta con 4 miembros de 6 puestos en total.

La trayectoria de Sebastián Soneira

Hasta hoy, Soneira se desempeñaba como fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal desde fines del 2025. Antes de eso, estuvo al frente durante 7 años de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, siendo designado durante la primera gestión de Alfredo Cornejo y transitando todo el mandato de Rodolfo Suarez.

En su momento, el designado quedó ubicado en tercer lugar en orden de mérito, por encima de sus principales competidores: Mauricio Javier Martínez Rivas Ruzo (6°); y Emanuel Saldi (9°), quienes fueron en su momento elegidos de forma unánime por el plenario del Consejo de la Magistratura en julio del 2024.

Soneira es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y maestrando en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. También realizó una especialización en derecho de daños dictado por las Universidades Nacional del Litoral y de Cuyo.