Mercado inmobiliario: cuál es el valor real y cuántas propiedades se venden Mendoza

El mercado inmobiliario mendocino atraviesa una etapa de mayor dinamismo , aunque con un cambio de paradigma que obliga tanto a vendedores como a compradores a mirar más allá de los precios publicados. Si bien la recuperación de las operaciones continúa consolidándose, los valores de cierre siguen ubicándose entre un 6% y un 7% por debajo de los montos que aparecen en los portales inmobiliarios, una diferencia que se transformó en una de las principales características del mercado actual.

El dato surge de un relevamiento realizado por Inmoup sobre más de 150.000 avisos publicados, de los cuales más de 25.000 corresponden a Mendoza y San Juan. Según el director del portal, Marcos Herrera, ese diferencial demuestra que “los propietarios no deben tomar los valores publicados como los reales del mercado”, ya que la negociación volvió a ocupar un lugar central en las compraventas.

La tendencia coincide con los datos relevados por Remax Argentina para el primer semestre de 2026. Según Sebastián Sosa, presidente y cofundador de la firma, la diferencia entre el precio de publicación y el valor final de cierre ronda actualmente el 6,4%, un escenario que refleja un mercado donde el comprador recuperó capacidad de negociación.

Después de varios años de fuerte retracción , el mercado inmobiliario mendocino mantiene un nivel de actividad positivo, aunque con diferentes ritmos según el mes. Desde Remax señalaron que marzo fue el período con mayor volumen de operaciones, mayo mostró una desaceleración y junio comenzó a evidenciar una recuperación gradual.

Las casas continúan siendo el producto más buscado, concentrando el 44,1% de las operaciones, seguidas por los lotes, con el 27%, y los departamentos, con el 25,5%. Detrás de esta preferencia aparecen fenómenos que vienen marcando el desarrollo urbano de Mendoza, como la expansión de los barrios privados, la aparición de nuevos polos comerciales y las mejoras en infraestructura y conectividad.

En cuanto a la demanda, Godoy Cruz lideró las operaciones de compra durante el primer semestre con el 24% del total, seguido por Luján de Cuyo con el 20,6%. En el segmento de alquileres, Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz concentraron casi seis de cada diez contratos firmados, consolidándose como los mercados de mayor movimiento de la provincia.

Cuánto cuesta comprar una propiedad

El ticket promedio de las operaciones inmobiliarias en Mendoza alcanzó durante el primer semestre los US$ 75.356, de acuerdo con Remax . En el segmento de viviendas usadas, los valores se ubican entre US$ 500 y US$ 700 por metro cuadrado, mientras que las propiedades a estrenar parten desde US$ 1.000 por metro cuadrado y promedian alrededor de US$ 1.350, dependiendo del tipo de desarrollo y de la ubicación.

En tanto, el relevamiento de Inmoup también muestra fuertes diferencias entre departamentos y zonas de la provincia. Entre los inmuebles de dos y tres dormitorios, Luján de Cuyo lidera el ranking de precios con un valor promedio de US$ 228.064, posicionándose como uno de los mercados más cotizados.

En la Ciudad de Mendoza, en tanto, los departamentos presentan un promedio cercano a los US$ 80.700, aunque las unidades de mayor tamaño pueden superar los US$ 209.000.

Una de las particularidades del estudio es que Tupungato aparece como el departamento con las viviendas de mayor valor promedio de Mendoza, alcanzando los US$ 283.435, mientras que las zonas más económicas se ubican en el Este provincial, particularmente en Santa Rosa y Rivadavia.

Qué esperar para el resto del año

Las perspectivas para el segundo semestre son positivas, aunque continúan atadas a la evolución de la macroeconomía. Desde Remax consideran que Mendoza seguirá mostrando un buen desempeño gracias al crecimiento de los barrios privados, la incorporación de nuevos desarrollos inmobiliarios y las inversiones en infraestructura.

A ese escenario se suma otro factor que el sector observa de cerca: el crédito hipotecario. Durante el primer semestre representó el 13,7% de las operaciones, una participación inferior a la registrada durante 2025, aunque los operadores consideran que su evolución será determinante para consolidar una recuperación más sostenida del mercado durante los próximos meses.