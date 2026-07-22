Mercado inmobiliario: los cambios que propone el Gobierno y cómo impactarán en los corredores

El Gobierno nacional avanzó con un proyecto de ley que impulsa la desregulación del mercado inmobiliario en Argentina. La iniciativa propone eliminar varios requisitos para ejercer el corretaje, habilitar la participación de personas jurídicas y flexibilizar el funcionamiento del sector.

La propuesta forma parte del paquete de reformas impulsado por la gestión de Javier Milei y apunta a facilitar el ingreso de nuevos actores al sector, además de promover una mayor competencia.

Uno de los principales cambios del proyecto es que, para desempeñarse como corredor inmobiliario, solo será necesario ser mayor de edad y contar con el título secundario completo, expedido o revalidado en el país.

De esta manera, la iniciativa elimina los requisitos vinculados con matrículas profesionales y otras exigencias establecidas por normativas provinciales y colegios del sector.

Además, el texto habilita que la actividad pueda ser desarrollada tanto por personas físicas como jurídicas, lo que permitirá que empresas también presten servicios de corretaje inmobiliario.

Otro de los puntos destacados es que autoriza expresamente el uso de plataformas digitales y entornos virtuales para ofrecer este tipo de servicios.

Qué otras modificaciones incluye el proyecto

La iniciativa también amplía las funciones de los corredores inmobiliarios. Entre otras atribuciones, podrán:

Realizar tasaciones.

Solicitar informes registrales y catastrales.

Otorgar garantías en operaciones.

Representar a una de las partes durante la concreción de un negocio inmobiliario.

A su vez, el proyecto establece que toda regulación futura sobre la actividad deberá respetar los principios de libre competencia, igualdad de acceso y transparencia.

En ese marco, considera incompatibles con esos criterios las exigencias de residencia en una determinada jurisdicción, así como la fijación de aranceles mínimos, honorarios sugeridos o topes máximos para las comisiones.

Qué pasará con el mercado inmobiliario si el proyecto se convierte en ley

La iniciativa también contempla la derogación de distintos artículos de la Ley 20.266 y del Código Civil y Comercial que regulan actualmente el corretaje inmobiliario.

Si el Congreso aprueba el proyecto, el mercado inmobiliario tendrá un cambio de fondo, ya que se flexibilizarán las condiciones para ejercer la actividad y se reducirá la intervención regulatoria sobre el sector.