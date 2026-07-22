Nieve, viento y frío: qué provincias continúan bajo alertas meteorológicas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió nuevas alertas por nevadas de variada intensidad para gran parte de la cordillera argentina y advirtió además sobre vientos fuertes en sectores de alta montaña, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzará una mejora gradual de las condiciones del tiempo tras varios días de lloviznas.

Según el pronóstico previsto para este jueves, los avisos por copiosas nevadas abarcan desde el noroeste hasta la Patagonia, con distintos niveles de intensidad.

En sectores cordilleranos, rige una alerta naranja por nevadas intensas y persistentes. Específicamente, el aviso alcanza la zona de la Cordillera de Calingasta en San Juan y también la cordillera de San Carlos y Tunuyán en Mendoza. Allí, el SMN prevé acumulaciones de entre 50 y 150 centímetros de nieve durante todo el período de alerta, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Además, el fenómeno estará acompañado por una marcada reducción de la visibilidad, complicando la circulación en rutas de montaña y pasos internacionales.

En tanto, bajo alerta amarilla por nieve se encuentran zonas cordilleranas de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut, donde se esperan acumulaciones de nieve de 20 a 50 centímetros, mientras que en sectores de menor altura podrían registrarse entre 5 y 20 centímetros, alternando con episodios de lluvia y nieve.

Viento fuerte desde Jujuy hasta Mendoza

El SMN también emitió una alerta amarilla por vientos para gran parte de la alta cordillera del oeste argentino.

La advertencia comprende áreas montañosas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades de 60 a 80 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Estas condiciones podrían generar reducción de visibilidad por nieve en suspensión y complicaciones para quienes transiten por caminos de alta montaña.

Mejora gradual en Buenos Aires

Mientras tanto, el panorama comienza a cambiar en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde las lluvias y lloviznas que se extendieron durante casi toda la semana empiezan a perder intensidad.

Este jueves se espera la única jornada sin lluvias de la semana laboral. El cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas entre 7 °C y 15 °C, mientras el viento comenzará a rotar al noreste, favoreciendo el ingreso de aire más templado.

Pero la tregua será breve. Los pronósticos indican que el viernes regresarán las precipitaciones al AMBA, especialmente entre el final de la mañana y las primeras horas de la tarde.

Las perspectivas mejoran hacia el fin de semana. Aunque persistirá la nubosidad variable, no se esperan nuevas lluvias y el viento del norte favorecerá un lento ascenso de las temperaturas.