La ola de calor extremo remite un poco en Francia pero la alerta persiste

Las temperaturas mínimas en Francia siguen muy altas, si bien la ola de calor extremo remite en el sur, aunque persiste la alerta en el Mediterráneo.

La ola de calor baja pero las mínimas están muy altas en Francia. Foto Efe

La ola de calor que afecta al sur de Francia comenzará a perder intensidad en las próximas horas, aunque las temperaturas seguirán siendo muy elevadas en la fachada mediterránea, donde varias zonas permanecen en alerta naranja por calor extremo, según informó este martes Météo-France.

El organismo meteorológico levantará la alerta naranja en los departamentos de Gard y Bocas del Ródano a partir de las 22.00 horas de este martes, mientras que Hérault, Var y Córcega continuarán bajo ese nivel de vigilancia, al menos hasta el miércoles.

Según las previsiones, las temperaturas máximas de este martes se situarán generalmente entre 35 y 38 grados en los departamentos que permanecen en alerta naranja, mientras que en Córcega oscilarán entre 33 y 36 grados. En el departamento de Var, los termómetros podrían quedarse por debajo de los 40 grados.

La ola de calor baja un poco Durante la noche del martes al miércoles, las temperaturas mínimas seguirán siendo elevadas en las zonas costeras afectadas, con valores de entre 21 y 24 grados, que localmente podrían alcanzar los 25 grados, mientras que en el interior descenderán hasta los 17 o los 20 grados.

La ola de calor ha causado gran impacto y muchas muertes en Francia. Foto: Efe Para el miércoles, Météo-France prevé una nueva bajada de las temperaturas máximas en las áreas que continúan en alerta naranja, donde se esperan registros de entre 32 y 36 grados.