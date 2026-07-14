Ola de calor en Alemania: la impresionante cantidad de muertos en una semana

Según un estudio realizado en Alemania, la ola de calor elevó un 32 % la media de muertos en la última semana de junio. Impactó más en adultos mayores.

El cambio climático trajo una ola de calor que golpean con dureza en Alemania. Foto: Efe

Alemania registró unos 23.900 muertos en la última semana de junio (entre los días 22 y 28), coincidiendo con la ola de calor, cifra que supera en un 32 % la media en esas fechas de los cuatro años anteriores, según datos provisionales publicados este martes por la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis).

En esa semana, en la que se alcanzaron temperaturas récord de 41,7 grados, fallecieron unas 7.100 personas más que en las semanas previas, antes de la ola de calor.

En el segundo trimestre del año murieron en Alemania unas 243.600 personas. Las cifras de muertos en estos tres meses se situaron en torno a los valores medios de los cuatro años anteriores o notablemente por debajo de ellos, evolución que cambió con la llegada de la ola de calor.

La ola de calor y sus muertos Las muertes en abril fueron un 5 % inferiores a la media del periodo 2022-2025 y en mayo se situaron un 2 % por debajo.

Alemania atraviesa una ola de calor muy potente. Foto Efe Por el contrario, en junio, un mes marcado por el calor, las muertes aumentaron un 9 % respecto a la media de los años anteriores.