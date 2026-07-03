El SMN anticipa un fin de semana con alertas por viento y nevadas en alta montaña

El invierno continúa mostrando toda su fuerza en gran parte del territorio argentino y, mientras la ola polar comienza a perder intensidad, la alta montaña seguirá bajo condiciones adversas durante las próximas jornadas con alertas de vientos y nevadas , según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) .

El organismo mantiene vigente una alerta amarilla por viento para la zona de la alta cordillera de Malargüe y San Rafael, donde se esperan condiciones complejas especialmente durante el sábado.

Según el organismo, el área cordillerana será afectada por vientos del sector noroeste con velocidades sostenidas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora en los sectores más elevados.

Estas condiciones podrían provocar reducción de la visibilidad y complicaciones para la circulación en rutas de montaña y pasos internacionales, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre el estado de los caminos y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o riesgos para determinadas actividades.

Nevadas en sectores cordilleranos

A la situación de viento se suma además una alerta amarilla por nevadas para sectores cordilleranos del sur mendocino. El pronóstico indica que se registrarán nevadas de variada intensidad con acumulaciones estimadas entre 5 y 15 centímetros de nieve, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunas áreas de mayor altura.

Las condiciones invernales podrían generar dificultades en la transitabilidad y afectar la visibilidad en los caminos serranos y de montaña.

Mientras tanto, los especialistas anticipan que la intensa irrupción de aire polar que marcó el inicio de julio comenzará gradualmente a perder fuerza durante el fin de semana. Sin embargo, el ambiente continuará siendo plenamente invernal, especialmente en la Patagonia y las zonas cordilleranas, donde persistirán las fuertes heladas y temperaturas muy bajas.

En sectores del oeste de Chubut y la Línea Sur de Río Negro las mínimas volverán a ubicarse por debajo de los 10 grados bajo cero, consolidando uno de los comienzos de julio más fríos de los últimos años.

Un fin de semana con frío persistente

El sábado y el domingo traerán una lenta recuperación de las temperaturas máximas en algunas regiones del país gracias al ingreso de vientos del norte y al desplazamiento del sistema de alta presión hacia la provincia de Buenos Aires.

No obstante, las mañanas seguirán siendo muy frías y las heladas continuarán siendo protagonistas en buena parte del centro y sur argentino.

En la Patagonia predominará el tiempo estable y el viento será, en general, de baja intensidad, aunque hacia el domingo podrían reaparecer algunas nevadas aisladas en sectores de Tierra del Fuego y precipitaciones débiles en áreas costeras del sur del país.