Ola polar en el país: el frío extremo se extiende y hay alertas por lluvias y vientos

La ola polar que se instaló sobre gran parte del país continuará dominando el escenario meteorológico durante los próximos días y mantendrá temperaturas muy por debajo de los valores habituales para esta época del año, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ).

El fenómeno, impulsado por aire de origen antártico, seguirá provocando heladas generalizadas desde la Patagonia hasta el norte argentino, con registros que en varias provincias se ubicarán entre 6 y 10 grados por debajo de los promedios climáticos de comienzos de julio.

Las proyecciones indican que el frío extremo permanecerá prácticamente estacionario hasta los primeros días de la próxima semana, favoreciendo nuevas jornadas con temperaturas muy bajas y fuertes heladas en gran parte del territorio nacional.

Las condiciones más severas se esperan en provincias como Córdoba, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Formosa y Corrientes, donde el impacto del frío se hará sentir especialmente durante las primeras horas del día.

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos intensos para sectores cordilleranos del oeste argentino. En las zonas de alta montaña se prevén vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Además, las autoridades advirtieron que el fenómeno podría provocar una importante reducción de la visibilidad.

En el resto del área bajo alerta se esperan vientos del sector sur de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas cercanas a los 65 kilómetros por hora.

Mientras gran parte del país permanece bajo el dominio del aire polar y la estabilidad atmosférica, el extremo norte argentino presenta un escenario diferente. El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Formosa y Misiones, donde se prevén fenómenos aislados de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

Según el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada previstos oscilan entre los 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que puedan ser superados de manera puntual en algunas localidades.