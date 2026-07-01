Ola polar: una localidad de Mendoza fue la más fría del país este miércoles

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, el ingreso de una ola polar en Mendoza provocó que cuatro localidades estén entre las diez más frías del país.

Este miércoles el ingreso de una ola polar se hizo sentir en toda la provincia.

Este miércoles el ingreso de una ola polar golpeó con fuerza en Mendoza. Tal como se había anunciado, en distintos sectores del territorio provincial se llegaron a registrar temperaturas bajo cero. Incluso, en distintas latitudes del territorio provincial se registraron nevadas, llegando a haber precipitaciones en el llano.

Producto de las condiciones extremas, la Dirección General de Escuelas (DGE) había anunciado la suspensión de clases para establecimientos educativos del turno mañana en el sur provincial, Valle del Uco y el Este. La decisión luego se haría extensiva para los turnos tarde, vespertino y nocturno.

En ese marco, para tomar dimensión del alcance de que la ola polar tuvo en Mendoza este miércoles, sólo basta tomar los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN): una localidad de la provincia fue la que registró la temperatura más baja del país. Otras tres zonas de la provincia también integran el top 10 de las ciudades argentinas más gélidas.

Dónde se registró la temperatura más baja en Argentina De acuerdo al ranking de temperaturas del SMN, actualizado a las 18 horas, Malargüe encabezaba el listado de localidades más frías del país, con una temperatura de -2,7°C y una sensación térmica de -6,3°C.

Además, otras tres zonas mendocinas aparecen en el top 10: Uspallata se situó como la quinta localidad argentina más gélida, con una temperatura de 0,1°C.