Ola polar y articulaciones: la rutina de 10 minutos que los médicos recomiendan a los mayores de 60

Ni caminatas largas ni peso pesado: cómo activar el cuerpo de forma segura durante la ola polar y el invierno.

El impacto de las temperaturas extremas reduce la elasticidad del colágeno en los tejidos conectivos, lo que incrementa la rigidez de las articulaciones. Esta respuesta biológica provoca que los movimientos bruscos bajo una ola polar desgasten las superficies articulares con mayor velocidad y aceleren los cuadros inflamatorios.

Movilidad segura durante una ola polar La movilidad articular sentada en silla se posiciona como la base ideal para iniciar cualquier estímulo físico sin impacto directo. Realizar rotaciones suaves de tobillos, extensiones controladas de rodillas y elevaciones de hombros dentro del hogar lubrica las uniones óseas de forma progresiva.

El fortalecimiento con bastón o palo de escoba ofrece un soporte de estabilidad crucial para trabajar el tren inferior de manera segura. Hacer medias sentadillas o elevaciones de talones apoyando las manos en esta guía previene caídas y activa la masa muscular.

El tai chi o yoga suave en espacios climatizados se consolida como la alternativa aeróbica de bajo impacto más eficiente del invierno. Sus desplazamientos lentos y continuos optimizan el equilibrio dinámico, corrigen la postura y distribuyen el calor corporal hacia las extremidades.