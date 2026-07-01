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Así impactó la ola polar en cada rincón de Mendoza con nieve y temperaturas bajo cero

Un relevamiento de Defensa Civil mostró nevadas, aguanieve y temperaturas bajo cero en distintos departamentos de Mendoza durante la mañana.

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Desde la alta montaña hasta el Este provincial, la ola polar dejó nieve, aguanieve y muy bajas temperaturas en gran parte de Mendoza.

Desde la alta montaña hasta el Este provincial, la ola polar dejó nieve, aguanieve y muy bajas temperaturas en gran parte de Mendoza.

Milagros Lostes / MDZ

La ola polar se hizo sentir con fuerza este miércoles en toda Mendoza. Un relevamiento realizado por la Dirección Provincial de Defensa Civil a las 11.40 mostró un escenario marcado por temperaturas muy bajas, nevadas, aguanieve y lloviznas en distintos puntos de la provincia, mientras continúa el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

Los registros más extremos se dieron en la montaña, donde Uspallata alcanzó los -5°C y la alta montaña descendió hasta los -9°C bajo un cielo completamente cubierto. En Malargüe se registraron -3,2°C con nevadas moderadas y neblinas, mientras que San Rafael informó 0,8°C, nevadas débiles y viento del sudeste de hasta 38 kilómetros por hora. General Alvear también presentó un escenario invernal con 0°C y caída de aguanieve.

En el Valle de Uco, las nevadas se extendieron a buena parte de la región. Tunuyán reportó nieve tanto en la ciudad como en Manzano Histórico, mientras que Tupungato registró 1°C, nevadas leves, baja visibilidad y recomendación de circular con mucha precaución por las rutas. En San Carlos la temperatura llegó a los 2°C, con viento leve y un ambiente muy frío.

El frío también alcanzó al Gran Mendoza y el Este

La ciudad y el Gran Mendoza tampoco quedaron al margen del avance de la masa de aire polar. Capital registró 4,3°C con cielo cubierto, mientras que Godoy Cruz marcó 4°C y Las Heras 3°C bajo condiciones similares. En Guaymallén se produjo aguanieve, al igual que en Maipú y Lavalle, donde además se reportaron lloviznas y viento del sudeste de intensidad moderada.

En el Este, la situación también reflejó el alcance del fenómeno. San Martín registró 2°C con cielo nublado, Junín presentó 3°C con aguanieve, Rivadavia tuvo lloviznas y La Paz alcanzó los 4°C con precipitaciones débiles. Santa Rosa, por su parte, informó 1°C y un ambiente muy frío durante toda la mañana.

La Defensa Civil provincial mantiene el seguimiento constante de la situación meteorológica debido a la persistencia de la ola polar. Mientras continúan las bajas temperaturas en todo el territorio mendocino, las autoridades siguen evaluando la evolución del fenómeno y las condiciones de circulación, especialmente en las zonas donde continúan las nevadas y la visibilidad permanece reducida.

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