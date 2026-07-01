Así impactó la ola polar en cada rincón de Mendoza con nieve y temperaturas bajo cero

Desde la alta montaña hasta el Este provincial, la ola polar dejó nieve, aguanieve y muy bajas temperaturas en gran parte de Mendoza.

La ola polar se hizo sentir con fuerza este miércoles en toda Mendoza. Un relevamiento realizado por la Dirección Provincial de Defensa Civil a las 11.40 mostró un escenario marcado por temperaturas muy bajas, nevadas, aguanieve y lloviznas en distintos puntos de la provincia, mientras continúa el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

Los registros más extremos se dieron en la montaña, donde Uspallata alcanzó los -5°C y la alta montaña descendió hasta los -9°C bajo un cielo completamente cubierto. En Malargüe se registraron -3,2°C con nevadas moderadas y neblinas, mientras que San Rafael informó 0,8°C, nevadas débiles y viento del sudeste de hasta 38 kilómetros por hora. General Alvear también presentó un escenario invernal con 0°C y caída de aguanieve.

En el Valle de Uco, las nevadas se extendieron a buena parte de la región. Tunuyán reportó nieve tanto en la ciudad como en Manzano Histórico, mientras que Tupungato registró 1°C, nevadas leves, baja visibilidad y recomendación de circular con mucha precaución por las rutas. En San Carlos la temperatura llegó a los 2°C, con viento leve y un ambiente muy frío.

El frío también alcanzó al Gran Mendoza y el Este Alf Ponce Mercado / MDZ La ciudad y el Gran Mendoza tampoco quedaron al margen del avance de la masa de aire polar. Capital registró 4,3°C con cielo cubierto, mientras que Godoy Cruz marcó 4°C y Las Heras 3°C bajo condiciones similares. En Guaymallén se produjo aguanieve, al igual que en Maipú y Lavalle, donde además se reportaron lloviznas y viento del sudeste de intensidad moderada.

En el Este, la situación también reflejó el alcance del fenómeno. San Martín registró 2°C con cielo nublado, Junín presentó 3°C con aguanieve, Rivadavia tuvo lloviznas y La Paz alcanzó los 4°C con precipitaciones débiles. Santa Rosa, por su parte, informó 1°C y un ambiente muy frío durante toda la mañana.