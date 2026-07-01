La Corte escuchó a las partes por el caso de los rugbiers franceses y ahora deberá definir si reabre la causa

La causa de los rugbiers franceses atravesó este miércoles un nuevo capítulo judicial . La Corte Suprema de Justicia de Mendoza llevó adelante la audiencia solicitada por la querella, que busca revertir los sobreseimientos dictados a favor de Oscar Jégou y Hugo Auradou y conseguir la reapertura de la investigación.

La audiencia se desarrolló en la Sala 32 del Palacio de Justicia y estuvo presidida por los jueces Dalmiro Garay, Norma Llatser y José Valerio, quienes ahora deberán analizar los planteos de ambas partes antes de resolver si mantienen las decisiones adoptadas por las instancias anteriores o si ordenan que la causa vuelva a investigarse.

Durante la audiencia, la representación de la denunciante insistió en que la investigación presentó irregularidades y solicitó que el expediente sea revisado nuevamente. La abogada querellante, Natacha Romano, sostuvo que durante la instrucción no se incorporó adecuadamente la perspectiva de género y cuestionó el tratamiento que recibieron distintas pruebas incorporadas a la causa.

Por su parte, la defensa de los rugbiers, encabezada por Rafael Cúneo Libarona, pidió que se confirme el sobreseimiento al considerar que las resoluciones anteriores fueron ajustadas a derecho y reiteró que no existen elementos para sostener una acusación penal contra los deportistas.

Hasta el momento, tanto la Fiscalía como la jueza de primera instancia y el Tribunal Penal Colegiado que revisó posteriormente el expediente coincidieron en que no había pruebas suficientes para mantener la imputación contra Jégou y Auradou, criterio que derivó en sus respectivos sobreseimientos.

La audiencia terminó con un fuerte cruce

Finalizada la exposición de las partes, la tensión que marcó la audiencia se trasladó a los pasillos de Tribunales.

La denunciante protagonizó un intercambio con el abogado Rafael Cúneo Libarona, a quien le dirigió insultos y acusaciones y lo tildo de corrupto. En ese mismo contexto, la abogada Natacha Romano también cuestionó duramente a la defensa de los rugbiers.

Frente a esas manifestaciones, Cúneo Libarona rechazó las acusaciones y sostuvo que, a su entender, la querella incurrió en afirmaciones falsas durante el desarrollo del proceso, particularmente respecto de las pericias médicas en torno a la enfermedad que alega sufre la denunciante y al accionar de la querella durante la instrucción.

Además, adelantó que la defensa notificó que promoverá una demanda contra Romano ante el Colegio de Abogados

El defensor confirmó que habrá un demanda millonaria penal por falsa denuncia y una demanda civíl por daños y perjuicios, la cual realizará cuando que quedé firme el caso, en una causa que considera como una de las causas mas grandes de falsa denuncia en la historia de Argrentina.