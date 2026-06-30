Querían ajusticiar a un acusado de violencia de género y asesinaron al hermano: la declaración clave del caso

El asesinato de Carlos Gastón Arabel Valdez (36) generó una profunda investigación en la Justicia provincial, con tres causas avanzando en paralelo. Primero, el expediente por el homicidio ; segundo, la denuncia de violencia de género contra el hermano , cuyo episodio desembocó en la agresión fatal a la víctima, y por último, el tiroteo a una movilidad que custodiaba la escena.

Con respecto a la pesquisa por el crimen, la cual es liderada por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , se encuentran imputados y encarcelados Marcelo Ariel (29) y Brian Alejandro Delgado Fernández (31).

De acuerdo con la principal hipótesis de los investigadores, ambos llegaron hasta el barrio Jardín Aeroparque de Las Heras , donde se perpetro el hecho de sangre, para defender a su hermana de los maltratos por parte de su pareja, Marcelo Daniel Arabel Valdez (36), alias el Teta. Sin embargo, terminaron quitándole la vida al hermano de este, quien también intervino en el altercado, surge del expediente.

En ese sentido, el mayor de los Arabel Valdez también quedó detenido, ya que fue denunciado por su pareja, es decir, la hermana de los dos acusados del crimen. En esa causa, en la que interviene la fiscal de Violencia de Género Gabriel Cháves , el Teta fue imputado y pasó la cárcel.

A partir de eso, desde la fiscalía de Homicidios solicitaron que Marcelo Arabel Valdez declare en la investigación por la muerte de su hermano, ya que fue testigo presencial del ataque que acabó con su vida . Con esto, las autoridades buscan reconstruir con mayor precisión el hecho y esclarecer el rol que tuvieron los dos acusado.

Brian y Marcelo Delgado Fernández, los dos imputados por el asesinato que habría desencadenado un episodio de violencia de género.

La declaración podría ser clave para el futuro de los dos hermanos acusados por el crimen, ya que la defensa de ambos, a cargo de los abogados Carlos Moyano y Nicolás Camani, sostiene que sólo uno de ellos pudo haber apuñalado a Carlos Arabel Valdez. Así las cosas, las fuentes consultadas no descartaban que, a partir del testimonio del Teta, uno de los sospechosos termine siendo liberado.

Asesinato a puñaladas en Las Heras

La reconstrucción inicial señala que el asesinato se registró minutos antes de las 6 del lunes 22 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 dio aviso sobre un hombre con heridas de arma blanca en el interior de la citada barriada, localizada cerca del límite del departamento lasherino con la Ciudad de Mendoza.

Casi al mismo tiempo, Arabel Valdez ingresó al Hospital Lagomaggiore, luego de ser trasladado a bordo de un auto particular. Cuando los médicos lo asistieron, constataron que tenía heridas de arma blanca en el tórax.

La escena del crimen y los trabajos de la Policía Científica en el lugar. Walter Moreno/MDZ

Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, a los pocos minutos Arabel Valdez perdió la vida a raíz de las lesiones sufridas, motivo por el cual se le dio inmediata intervención al personal de Homicidios.

A partir de las primeras averiguaciones desarrolladas en la escena por el personal de Investigaciones, surgió que los autores eran los hermanos de la pareja de Carlos Arabel Valdez, aunque finalmente terminaron siendo sus concuñados —cuñados de su hermano—, con quienes protagonizó un conflicto que desecadenó la salvaje agresión con arma blanca que fue letal.

Carlos Arabel, la víctima del asesinato. MDZ.

Tras su captura, la fiscal Ríos imputó a ambos como coautores del delito de homicidio simple, que prevé penas de 8 a 25 años de cárcel. De esa manera, los dos hermanos quedaron formalmente acusados por el asesinato de Arabel Valdez y la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó su alojamiento en un penal provincial.