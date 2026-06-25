Tiene 20 años, violó a su exnovia en un edificio abandonado y recibió una dura condena en su contra

El caso de un joven de 20 años que fue detenido el año pasado por la violación que sufrió su exnovia en un edificio abandonado de Junín , terminó recientemente en condena . El sospechoso, quien había sido denunciado por episodios de violencia de género previo al abuso sexual , quedó complicado por las pruebas y recibió una dura pena en su contra.

De acuerdo con la información judicial, el debate comenzó a principios de este mes en los Tribunales de la Zona Este y finalizó días atrás, luego de que el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual y Violencia de Género Federico Bergamín solicitó una pena de 8 años de encierro durante los alegatos. En tanto, la defensa del acusado entendió que correspondía la absolución de su cliente.

Finalmente, la jueza María Victoria Franano se inclinó por la teoría oficial y dictó una sentencia por la pena de 7 años de reclusión para el joven, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), amenazas coactivas y desobediencia a una orden judicial (tres hechos), todo en concurso real y contexto de violencia de género .

La reconstrucción que realizaron los detectives del caso sostiene que durante el mes de febrero del año pasado, el ahora condenado se dirigió en plena madrugada hasta el domicilio de su expareja, con quien tiene un hijo en común, en el distrito juninense de Ingeniero Giagnoni .

El sujeto ingresó por una ventana de la vivienda y la abordó para tomarla por la fuerza. Acto seguido, la accedió carnalmente sin su consentimiento, surge de la plataforma fáctica.

Horas más tarde ese mismo día, la víctima caminaba por la vía pública y fue sorprendida por su exnovio, quien la tomó de la cintura y la cargó a sus hombros, trasladándola contra su voluntad hacia un propiedad en ruinas de la zona, de acuerdo con el relato que ofreció la chica.

Una vez allí, el agresor tiró a la muchacha sobre una precaria mesa y volvió a abusarla sexualmente, agrega la versión que fue plasmada en la denuncia que dio origen a la investigación.

Amenazas, hostigamiento y detención

Posteriormente, la víctima regresó por sus propios medios a su casa. En ese momento, recibió un mensaje de audio de su expareja, quien le lanzó una temible advertencia: "Llegás a decir algo de lo que te hice y no la contas", le habría dicho, palabras más, palabras menos.

Algunos días más tarde, el sujeto volvió a presentarse en el domicilio de la joven, nuevamente en medio de la madrugada. En esa oportunidad, saltó la medianera y golpeó la ventana de la habitación de la víctima, quien dio aviso a la línea de emergencias 911.

Rápidamente, policías se hicieron presentes en la escena y lograron aprehender al agresor. A partir de ese episodio, la muchacha terminó revelando a las autoridades sobre los ataques sexuales que había sufrido.

Asimismo, se pudo establecer que el exnovio de la denunciante ya tenía una prohibición de acercamiento hacia la víctima, la cual quebrantó en diferentes oportunidades, siendo dos de esos hechos notificados a la Justicia.

Finalmente, poco más de un año después de los hechos, el acusado terminó siendo condenado a la pena de 7 años de cárcel por los abusos sexuales, amenazas y hostigamientos hacia la víctima.