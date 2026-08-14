El sentido mensaje de Pitty, la numeróloga, para despedir a la víctima del femicidio en Devoto

Verónica Laura Asad, más conocida como “Pitty” la numeróloga, despidió en sus redes sociales a Romina Calvo, la mujer de 40 años que fue brutalmente asesinada en el barrio de Villa Devoto por su esposo Walter Verón, quien continúa internado en grave estado.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la famosa escribió una sentida despedida luego de haber sido mencionada en la carta redactada por el agresor después del femicidio.

En la hoja, Verón expuso una serie de deudas y malestar con la presencia de la “Pitty”: “No la aguanto más porque me re cagó con todo. Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos”.

“Le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa. Esa gente no sabe lo que yo trabajé por todos. No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar. Se está pagando un poco las deudas que ella generó y alguito de lo que puse yo en la venta de tabla”, indica.

“Recién hoy pude encontrar esta foto. Porque, además de trabajadora, siempre fuiste respetuosa y muy amorosa.

Esta vez no hablo de mi trabajo. Hablo como mujer.

Romina, una mujer que trabajaba conmigo, fue víctima de un femicidio. Su vida fue arrebatada por quien decía quererla. Y detrás de cada femicidio hay una historia, una familia, hijos, amigos y compañeros que quedamos preguntándonos qué más podríamos haber hecho.

Por eso quiero usar mi voz para decir algo que puede parecer simple, pero puede salvar una vida:

Si tenés miedo, pedí ayuda.

Si te controla, no es amor.

Si te amenaza, no es amor.

Si te humilla, te aísla o te hace sentir que no podés escapar, no es amor.

Y quienes estamos alrededor, no miremos para otro lado. No desviemos la mirada de lo verdaderamente trágico de este final: que una mujer haya sido asesinada delante de su hija.

Muchas mujeres tienen miedo o vergüenza de contar lo que viven. Muchas son manipuladas hasta creer que ellas mismas tienen la culpa. Por eso es tan importante escuchar, acompañar y estar atentos.

Hoy levanto la voz por Romi, por esta historia que me atravesó el corazón y por todas las mujeres que ya no pueden hacerlo.

Y especialmente por vos, que estás leyendo esto en silencio y sentís que estas palabras te representan: no te dejes para después. Pedí ayuda. Puede ser el comienzo de tu libertad.

Y a vos, Romi, me cuesta aceptar que una mujer con tanta vida haya tenido que ser arrebatada de esta manera.

Deseo profundamente que tu alma encuentre la paz que te quitaron. Que tu historia no quede reducida al centro de una situación que está más que clara. Que tu nombre represente amor y conciencia, y que nos ayude a entender algo que debería ser tan simple: todas somos mujeres y entre nosotras tenemos que ayudarnos.

Tu voz no pudo pedir ayuda. Pero hoy tenemos una responsabilidad enorme: que este asesino pague.

Por vos, Romi. Y por todas”.