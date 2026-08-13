Quién es Pitty La Numeróloga, la figura clave que aparece en el femicidio de Villa Devoto

El nombre de Pitty La Numeróloga apareció en un lugar inesperado dentro de la investigación por el femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo en Villa Devoto. Walter Humberto Verón , acusado por el crimen, la mencionó en una carta hallada en la vivienda de Morán al 5200, donde sostuvo que la numeróloga había influido sobre su pareja .

Pitty La Numeróloga es Verónica Asad , conocida por sus predicciones y con una comunidad de un millón de seguidores en Instagram. Además de esa actividad, desarrolló una marca vinculada a la venta de velas y esencias.

Pero no solo ha aparecido en los medios para dar sus predicciones, sino también fue noticia en 2023 ya que Silvina Batakis, entonces presidenta del Banco Nación, había confesado que una empleada contrató los servicios de Pitty . La exgerenta general María del Carmen Barros le había pedido algunas sesiones por fuera de la entidad, y le pagó, al menos, $240.000 por mes.

Por otro lado, el año pasado enfrentó un cáncer de mama que, por suerte, pudo superar. "En mi familia todos tuvieron esta enfermedad, pero yo soy la primera que no va a morir porque me ocupé, porque antes no había tantas herramientas", dijo en una entrevista en El Nueve.

Fue a través de sus cursos y talleres que Romina llegó hasta ella. Con el tiempo, ese primer acercamiento derivó en una relación laboral: Calvo terminó al frente de uno de sus locales en Caballito. Según relató Asad, Romina había intentado inicialmente acceder a una franquicia, pero no consiguió el crédito que necesitaba. Después de conocer su forma de trabajar, la numeróloga decidió incorporarla a su negocio.

La describió como una mujer disciplinada y con talento para la actividad y aseguró que su crecimiento había sido importante. El vínculo avanzó hasta el punto de que Romina proyectaba abrir otro local sobre la calle Beiró.

En la carta, el hombre acuso a Pitty de cambiarle la personalidad a su pareja. Google Maps

Ese nuevo emprendimiento también involucraba a Verón. De acuerdo con Pitty, Romina le había dicho que su marido la acompañaba en el proyecto y el contrato de alquiler del establecimiento estaba a nombre de él. La numeróloga afirmó que nunca había recibido de parte de Calvo comentarios sobre conflictos dentro de la pareja. Incluso recordó que, pocos días antes del crimen, la mujer la había llamado llorando de emoción por haber alcanzado uno de sus objetivos laborales.

La carta de Walter Verón que puso a Pitty en el centro de la causa

El nombre de Asad tomó otra dimensión después de que el juez Darío Bonanno accediera a una carta que Verón habría dejado en la escena. Allí, el acusado expresó su enojo con Romina y escribió: “Esa Pity (sic) le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa”. Para el magistrado, la persona mencionada en ese mensaje es Verónica Asad. La numeróloga rechazó esa acusación y remarcó que quien decidió cometer el crimen fue el femicida.

En paralelo, el juzgado verificó que Asad había sido acusada anteriormente de estafa en una causa radicada en el Juzgado N°31, vinculada a una supuesta captación de personas vulnerables. En ese expediente fue sobreseída, según la información incorporada por los investigadores del femicidio. La existencia de ese antecedente judicial generó interés en el juez Bonanno, que investigará a Asad dentro de las medidas vinculadas al caso.

El llamado que recibió después del femicidio

Pitty contó que se enteró de la muerte de Romina mientras viajaba hacia Canning. Recibió una llamada desde el teléfono de la víctima y quien estaba del otro lado era uno de sus hijos. El joven primero le informó que su madre no podría ir a trabajar y, ante la pregunta de la numeróloga sobre qué había ocurrido, respondió: “Papá mató a mamá”. Asad aseguró que frenó el auto y puso las balizas tras escuchar la noticia.

La Justicia continuará ahora con el peritaje de los celulares secuestrados y con las medidas sobre la escena del crimen. También serán relevantes las declaraciones de los dos hijos de Verón, de 22 y 8 años, y la niña podrá declarar mediante cámara Gesell. Mientras tanto, Verón permanece internado en el Hospital Vélez Sarsfield por las graves heridas que se habría provocado tras el ataque. La autopsia a Romina deberá establecer cuál de los numerosos cortes y puñaladas detectados inicialmente fue el que causó su muerte.