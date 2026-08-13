Las frases que podrían dar un giro en el caso de Victoria Cantero: "Normalizaba la violencia"

La investigación por la muerte de Julián Álvarez Guardia , ocurrida el domingo 2 de agosto en Resistencia, sumó un testimonio que podría resultar clave para la estrategia de Victoria Luz Cantero . Una amiga de la joven aseguró ante la Fiscalía que ella le había contado sobre episodios de violencia durante la relación.

“ Victoria normalizaba la violencia ”, declaró la mujer, cuya identidad se mantiene reservada, ante la Fiscalía N° 2 de Resistencia , a cargo de la fiscal Ana González de Pacce. Según su relato, Cantero le había contado que Julián le dio un cachetazo en una oportunidad y que, en otro episodio, le quitó el celular y lo arrojó contra el piso.

La declaración se suma a la nueva estrategia de la defensa, encabezada por Celeste Segovia junto al codefensor Rodrigo Maidana Ladu . “ Sufrí violencia de género, él me pegaba ”, habría manifestado Cantero durante una reunión con su abogada.

La testigo sostuvo que Victoria hablaba poco de lo que ocurría porque era reservada y que, en varias ocasiones, le recomendó terminar la relación porque temía que la situación empeorara.

Segovia afirmó además que cuentan con fotografías y capturas de chats que mostrarían que la joven había hablado con personas de su entorno sobre situaciones de agresión. La amiga también describió un vínculo conflictivo y sostuvo que a Victoria le costaba alejarse porque tenía pocas amigas y no quería quedarse sola. Según su testimonio, en una discusión Álvarez Guardia habría llegado a pedirle: “ Por favor, no me denuncies ”.

Los abogados buscan establecer qué ocurrió dentro de la vivienda durante la madrugada en la que Álvarez Guardia murió tras recibir una herida de arma blanca. Segovia señaló que, desde su perspectiva, existen elementos que podrían ser compatibles con una legítima defensa y considera que la investigación no debería limitarse a la lesión mortal.

Las lesiones que habría sufrido Victoria Cantero.

Por ese motivo, pretende que también se examinen los rastros de sangre, la evidencia material y las heridas cortantes que Julián presentaba en el brazo y el antebrazo izquierdos, para determinar si se produjeron antes o durante la lesión principal y si pueden relacionarse con un forcejeo o movimientos de protección.

Entre los elementos que la defensa busca incorporar aparecen conversaciones de Cantero con personas de confianza y mensajes intercambiados dentro de la pareja. En uno de ellos, Victoria cuestionaba el vínculo y le escribía a Julián: “No me sumás nada a mi vida, Juli”. Los abogados consideran que esas comunicaciones podrían servir para contextualizar las discusiones que atravesaba la relación. En paralelo, Segovia indicó que su defendida permanece conmocionada, con recuerdos fragmentados de aquella madrugada, y que sostiene que “no todo lo que se está diciendo es verdad”.

La familia de Julián rechazó la nueva hipótesis

La familia de Julián Álvarez Guardia, por su parte, cuestionó el planteo de la defensa. Leticia, hermana de la víctima, afirmó que no le sorprende que los abogados recurran a la violencia de género y aseguró que “se van a agarrar de eso y van a decir un montón de mentiras”. Mientras ambas partes sostienen versiones enfrentadas, Cantero continúa detenida en la Comisaría 11ª de Resistencia y está previsto que el 18 de agosto se defina su situación procesal. Podría ser trasladada a la cárcel de mujeres Las Orquetas, en las afueras de Resistencia.