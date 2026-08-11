Qué dijo el médico forense de las lesiones de Victoria Cantero tras la muerte de su novio

El médico forense que examinó a Victoria Cantero , la joven de 25 años detenida e imputada por la muerte de su novio en Chaco , declaró ante la fiscal Ana González de Pacce y aportó detalles sobre las lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo el día del hecho.

Cantero fue revisada el domingo 2 de agosto, jornada en la que murió Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años. Durante su declaración, el profesional describió marcas en la espalda, los brazos y las rodillas, aunque aclaró que todavía no es posible determinar con precisión cuándo fueron producidas.

Según explicó ante la Fiscalía, la joven presentaba eritemas y excoriaciones en la parte superior de la espalda, mientras que en el lado derecho solamente se observaba eritema. También detectó una equimosis en el tercio medio del brazo izquierdo y una excoriación en el pliegue del codo derecho.

En las rodillas, además, encontró eritemas. El informe médico había establecido que las lesiones tenían “varias horas de evolución” y que habían sido ocasionadas por traumatismos con algún elemento o contra algún elemento. Sin embargo, el profesional aclaró que esa descripción no significa necesariamente que Cantero hubiera recibido golpes.

“Uno puede apoyarse o golpearse solo”, explicó el médico al ser consultado por el origen de las marcas.

Victoria Cantero "comprende la criminalidad de sus actos", según el Instituto Médico Forense. MDZ

“Parecieran más como un agarre o empujón”

Uno de los puntos centrales de su declaración estuvo relacionado con la posibilidad de que las lesiones fueran consecuencia de una maniobra defensiva o de algún tipo de forcejeo.

Ante esa consulta, el médico consideró que Cantero pudo haber sido sujetada y sostuvo que las marcas “parecieran más como un agarre o empujón”.

Además, explicó que si las lesiones hubieran sido consecuencia de una agresión de mayor intensidad, probablemente habrían presentado otra gravedad y se encontrarían ubicadas en diferentes sectores del cuerpo.

De todos modos, la investigación deberá determinar cómo y cuándo se produjeron las lesiones, así como establecer qué ocurrió durante la discusión que terminó con la muerte de Álvarez Guardia.

No halló lesión en la nariz de Victoria Cantero

Durante la declaración también surgió otro dato que contradijo una versión difundida inicialmente por familiares de Cantero.

Según habían señalado, la joven presentaba un sangrado en la nariz antes del traslado de Álvarez Guardia. Sin embargo, el profesional que la examinó descartó haber encontrado una lesión en esa zona.

“No observé lesiones en la nariz”, afirmó ante la fiscalía. El dato quedó incorporado a la investigación, que busca reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque y determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Cómo ocurrió el crimen

El caso se inició el domingo 2 de agosto, cuando Álvarez Guardia, de 29 años, mantuvo una discusión con su pareja en una vivienda de Resistencia, Chaco. De acuerdo con la investigación, durante el conflicto Cantero habría tomado un arma blanca y el joven sufrió una herida en la zona del cuello.

Gravemente lesionado, fue trasladado por su cuñado hasta el Hospital Perrando, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida y confirmaron su muerte como consecuencia de un shock hipovolémico.

La Fiscalía caratuló inicialmente la causa como homicidio y dispuso la detención de Cantero, señalada como presunta autora material del ataque.

La causa continúa en etapa de investigación y será la Justicia la que deberá determinar las circunstancias exactas en las que murió el joven y la eventual responsabilidad penal de Cantero.