Se filtraron fuertes fotos de las lesiones de Victoria Cantero, la joven acusada de matar a su novio en Chaco

El informe médico constató lesiones en distintas partes del cuerpo de Victoria Luz Cantero al momento de su detención por la Policía de Chaco.

La investigación por la muerte de Matías Julián Álvarez Guardia en Chaco sumó un informe médico sobre Victoria Cantero, su pareja y acusada por el crimen en el que se registraron fotos de varias lesiones en el cuerpo de la principal sospechosa al momento de su detención, ocurrida el 2 de agosto de 2026.

El informe fue elaborado por la División Medicina Legal de la Policía del Chaco y firmado por el médico policial Adrián Avalos. Según el documento, difundido por Diario Norte, Cantero presentaba distintas lesiones que tenían varias horas de evolución cuando fue examinada.

Gentileza Diario Norte Qué heridas tenía Victoria Cantero Entre las marcas constatadas en el informe se encontraban eritema y una excoriación superficial en la región escapular izquierda, eritema en la región escapular derecha, una equimosis en el brazo izquierdo y una excoriación en el pliegue del codo derecho. También se registró eritema en ambas rodillas.

El documento médico indicó que las lesiones eran compatibles con traumatismos provocados por o contra un elemento duro. Sin embargo, el examen no determinó por sí mismo cómo se produjeron las heridas ni quién las habría provocado.

Los golpes y heridas de Victoria Cantero, acusada de asesinar a su novio en Chaco. Gentileza Diario Norte Las fotografías tomadas por la Policía al momento de la detención forman parte de los elementos que quedaron incorporados a la investigación. En ellas se observan las lesiones consignadas posteriormente en el informe médico.