Se filtraron fuertes fotos de las lesiones de Victoria Cantero, la joven acusada de matar a su novio en Chaco
El informe médico constató lesiones en distintas partes del cuerpo de Victoria Luz Cantero al momento de su detención por la Policía de Chaco.
La investigación por la muerte de Matías Julián Álvarez Guardia en Chaco sumó un informe médico sobre Victoria Cantero, su pareja y acusada por el crimen en el que se registraron fotos de varias lesiones en el cuerpo de la principal sospechosa al momento de su detención, ocurrida el 2 de agosto de 2026.
El informe fue elaborado por la División Medicina Legal de la Policía del Chaco y firmado por el médico policial Adrián Avalos. Según el documento, difundido por Diario Norte, Cantero presentaba distintas lesiones que tenían varias horas de evolución cuando fue examinada.
Qué heridas tenía Victoria Cantero
Entre las marcas constatadas en el informe se encontraban eritema y una excoriación superficial en la región escapular izquierda, eritema en la región escapular derecha, una equimosis en el brazo izquierdo y una excoriación en el pliegue del codo derecho. También se registró eritema en ambas rodillas.
El documento médico indicó que las lesiones eran compatibles con traumatismos provocados por o contra un elemento duro. Sin embargo, el examen no determinó por sí mismo cómo se produjeron las heridas ni quién las habría provocado.
Las fotografías tomadas por la Policía al momento de la detención forman parte de los elementos que quedaron incorporados a la investigación. En ellas se observan las lesiones consignadas posteriormente en el informe médico.
Además, el profesional dejó asentado que Cantero no presentaba signos clínicos de intoxicación alcohólica al momento de realizarse el examen.
Por eso, su incorporación a la causa abre distintas interpretaciones sobre lo ocurrido antes de la muerte de Matías Julián Álvarez Guardia.
Las versiones enfrentadas y lo que dijo la fiscal
Los familiares de Álvarez Guardia sostienen que las lesiones de Cantero podrían haberse producido durante su detención, mientras que la defensa podría plantear que fueron consecuencia de una agresión previa por parte de la víctima.
A esto se suma una manifestación que la fiscal González de Pacce mencionó durante una conferencia de prensa. Según explicó, mientras Cantero estaba en el hospital Julio C. Perrando habría dicho ante policías que se defendió porque Álvarez Guardia le había roto el celular. La fiscal aclaró que esa expresión no tiene validez judicial porque no fue realizada bajo las condiciones de una declaración formal.
El origen de las lesiones y la secuencia del enfrentamiento serán, de esta manera, puntos centrales para reconstruir qué ocurrió antes de la muerte de Álvarez Guardia.