Qué reveló el informe psiquiátrico de Victoria Cantero, la joven acusada de matar a su novio en Chaco

El informe psiquiátrico realizado a Victoria Luz Cantero , la joven de 25 años detenida por el crimen de su novio Matías Julián Álvarez Guardia en Resistencia, Chaco, concluyó que comprende la criminalidad de sus actos y tiene capacidad para dirigir sus acciones .

El estudio, elaborado por el Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, quedó incorporado al expediente y será una de las pruebas que analizarán los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce antes de definir, con plazo hasta el 18 de agosto, si solicitan la prisión preventiva de la imputada.

La evaluación fue realizada el miércoles 5 de agosto por profesionales del Instituto Médico Forense. Durante el examen se analizaron distintos aspectos del funcionamiento psíquico de Cantero, entre ellos la memoria, la atención, la orientación, la afectividad, el juicio y el raciocinio.

De acuerdo con el informe incorporado a la causa, todos los parámetros evaluados se ubicaron dentro de los límites considerados normales y no se detectaron alteraciones en sus funciones mentales ni signos de patologías psiquiátricas. Como conclusión, los especialistas determinaron que la acusada comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir su conducta, por lo que el estudio descarta que pueda ser considerada inimputable por razones de salud mental.

El resultado será analizado por los fiscales del Equipo Fiscal N.º 2, quienes investigan el homicidio de Álvarez Guardia, ocurrido el pasado 2 de agosto en una vivienda del barrio 100 Viviendas CGT de Resistencia.

El parte médico y las lesiones registradas

La investigación también incorporó el parte médico confeccionado el mismo día del hecho por la División Medicina Legal de la Policía del Chaco. El documento, firmado por el médico policial Adrián Avalos, registra la presencia de eritemas, excoriaciones y equimosis en distintas partes del cuerpo de Cantero, entre ellas ambas rodillas, la región de los omóplatos y el brazo izquierdo.

Esas lesiones fueron cuestionadas por familiares de la víctima, quienes plantearon dudas sobre su origen. Según manifestaron, consideran posible que, de confirmarse esa hipótesis, las marcas hayan sido autoinfligidas mientras la acusada permanecía detenida con el objetivo de respaldar una versión sobre una supuesta agresión previa.

La investigación continúa

En ese contexto, la fiscal Ana González de Pacce recordó que, mientras permanecía en el Hospital Julio C. Perrando, Cantero manifestó ante efectivos policiales que se había defendido porque la víctima le había roto el teléfono celular.

Desde la fiscalía aclararon que esas manifestaciones no constituyen una declaración indagatoria, ya que fueron realizadas fuera del ámbito judicial y sin las formalidades procesales correspondientes. Mientras continúan las medidas de prueba, los fiscales deberán resolver antes del 18 de agosto la situación procesal de la imputada y definir si solicitan que permanezca detenida durante el avance de la investigación.