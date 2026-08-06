"Ella me estaba pegando", se filtraron fuertes chats del joven asesinado por la novia en Chaco

En el marco de la investigación por el crimen ocurrido en Resistencia, se conocieron nuevos mensajes que el joven habría enviado luego de una discusión con la principal sospechosa del caso.

Mientras continúa la investigación por la muerte de Matías Álvarez Guardia, presuntamente asesinado en Resistencia, Chaco, por su novia Victoria Cantero, se conocieron nuevos audios y textos que envió el joven tras un episodio de pelea entre ambos.

"Me estaba revisando mi teléfono y le pregunté qué hacía. Ahí lo agarró de nuevo, se lo saco y era el de ella, los dos son iguales. Se lo saqué y terminó reventando el mío contra el piso", expresó.

"Yo terminé reventando el de ella. Después bueno, cuando salió rompió el vidrio. Yo me puse a pensar en lo que ella me estaba pegando; si le doy un manotazo en la cara tengo mucho que perder, no voy por ahí", agregó con Álvarez con una voz atravesada por la impotencia.

Los audios de Matías Álvarez Diario Chaco "Me dejé pegar", la dura frase del chico asesinado por su novia A su vez, se difundieron mensajes de WhatsApp en el que se observa una charla entre la víctima y un amigo suyo. Allí, Matías asegura que se "dejó pegar" y transmite su sensación de bronca: "¿Sabés lo que es?". "Hasta la foto de perfil me cambió", se lee en un texto enviado a las 18:35.

La conversación entre Matías Álvarez y su amigo El episodio se produjo durante la mañana del domingo en una vivienda situada en la calle Donovan al 1400, donde, según la investigación, la pareja habría mantenido una discusión. En ese contexto, Matías Álvarez Guardia sufrió una herida de arma blanca en el sector derecho del tórax.