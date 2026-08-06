"No fue una buena mezcla": Candela Arizaga confesó que tomó cocaína en el departamento de Facundo Moyano

Candela Arizaga, novia de Facundo Moyano, volvió a declarar este jueves ante la Justicia porteña, ampliando lo que había dicho cuando estaba internada en el Hospital Pirvoano y atribuyó el episodio que dio origen a la investigación contra el dirigente sindical a un brote psicótico. Según explicó, había consumido cocaína mientras atravesaba cambios de ánimo y diferentes problemas personales.

La joven negó haber sufrido violencia física o verbal y aseguró que no recuerda gran parte de lo sucedido. Durante su testimonio, también pidió que se levanten las medidas restrictivas vigentes para poder comunicarse nuevamente con Moyano y retomar la relación.

En la reconstrucción, Arizaga contó que había pasado el fin de semana junto a Moyano. Donde ambos compartieron una comida familiar, fueron a la cancha de River y regresaron al departamento donde ocurrió todo y donde vieron una película, según relató. Además, esa noche, según declaró, consumió cocaína que era de su propiedad y que tenía desde hacía tiempo.

“Yo venía con cambios en el estado de ánimo y no fue una buena mezcla, y tuve un brote psicótico”, sostuvo en la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género con Moyano como el único imputado. Arizaga agregó que nunca había atravesado una situación similar y adjudicó el cuadro con problemas personales y con la soledad que sentía porque su familia vive lejos.

Sobre el momento central del episodio, afirmó que conserva recuerdos confusos. Dijo que se veía corriendo por la calle, que sentía que alguien la perseguía y que no podía identificar quién era. Incluso recordó haberles preguntado a los policías si Moyano realmente estaba detrás de ella o si se trataba de una imaginación. También creyó que el colectivo en el que se encontraba estaba en movimiento, aunque en realidad permanecía detenido.

Negó haber sido agredida por Facundo Moyano

Arizaga manifestó que no recuerda haber discutido con su novio ni haber mantenido relaciones sexuales antes del hecho. Tampoco tenía presente que Moyano hubiera intentado sujetarla para protegerla, aunque señaló que, después de observar las cámaras, considera que esa situación pudo haber ocurrido. “Cuando veo las imágenes no las recuerdo, lo que yo veía en ese momento era otra cosa, no lo que pasaba”, declaró.

Ante las preguntas del fiscal, aseguró que no vio a Moyano consumir drogas durante ese fin de semana y remarcó que tampoco era una práctica habitual dentro de la pareja. Además, negó haber dicho que fue golpeada o privada de su libertad, sostuvo que no desea impulsar una acción penal y pidió que se eliminen las restricciones. “Es mi novio, es un garrón no poder hablar por esto que ni pasó, y no sé cómo llegamos hasta acá”, expresó.

Durante la audiencia reconoció como propias varias pertenencias secuestradas en el allanamiento, entre ellas un reloj, una billetera, medicación, creatina y dinero. Sobre una jeringa con líquido transparente, indicó que Moyano la utilizaba para tratar una sinusitis. Finalmente, después de observar distintos videos incorporados al expediente, identificó imágenes en las que aparecían ambos y aclaró que uno de los hombres que corría detrás de ella no era su pareja.