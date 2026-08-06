"Tuve un brote", declaró Candela Arizaga tras el escándalo con Facundo Moyano y dio íntimos detalles

Luego de recibir el alta médica el martes por la noche y realizar este miércoles su primer descargo público a través de Instagram , Candela Arizaga llegó a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en Violencia de Género, para declarar por el confuso episodio ocurrido en el departamento de Facundo Moyano.

La joven de 23 años arribó cerca de las 13.40 a la sede de la Unidad de Flagrancia Norte, ubicada en avenida Cabildo al 3000, acompañada por su abogado, Diego Storto.

Luego de ampliar la declaración que había brindado mientras permanecía internada en el Hospital Pirovano, Arizaga habló con los medios presentes y negó que haya existido una situación de violencia: “No hubo violencia. Quiero que esto se solucione así puedo ver a mi pareja”. Además, aseguró que estuvo “inconsciente hasta ayer”.

La joven explicó que el episodio no estuvo relacionado con su pareja, Facundo Moyano, sino con un problema personal. “Tuve un brote, lamentablemte. Lo voy a trabajar de ahora en más para estar bien. Es un tema piscológico que voy a trabajar de ahora en más”, sostuvo.

“Espero ver pronto a Facundo. El problema nunca fue con él. No voy a hablar del consumo”, agregó. También volvió a descartar una situación de violencia de género, una de las hipótesis que surgieron tras la difusión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad: “No hubo violencia. Sería la primera en decirlo”.

Sus declaraciones coinciden con la versión brindada este miércoles por Moyano, quien también negó haber ejercido violencia contra la joven.

Por qué está imputado Facundo Moyano

Moyano declaró este miércoles ante el auxiliar fiscal Julián Pistone, negó haber privado de la libertad a Arizaga y aseguró que ambos mantenían una relación sentimental. Luego de haber sido detenido y posteriormente liberado, quedó imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad, además de recibir una orden de restricción para no acercarse a la joven.

De acuerdo con el parte policial, Arizaga manifestó inicialmente que había sido agredida por el exdiputado. El informe también señaló que ambos se encontraban bajo los efectos de estupefacientes. Sin embargo, con el avance de la investigación, la joven habría modificado parte de esa primera versión, por lo que su nueva declaración será clave para reconstruir lo ocurrido.

Cómo avanza la investigación

La fiscal Florencia Nocerez, a cargo del expediente, ordenó un allanamiento en el departamento de Moyano y continúa con la producción de distintas medidas de prueba. Entre los elementos que se investigan aparece la figura de un presunto dealer conocido como “Pinocho”, quien les habría suministrado las drogas consumidas antes del episodio.

Antes de la presentación de Arizaga en la Fiscalía, Storto explicó que mantuvo una extensa conversación con su defendida para reconstruir lo sucedido: “Estuve tres horas con ella durante toda la tarde tratando de recordar las dos noches, los dos días esos que pasó”. Una vez concluidas las declaraciones, las pericias y las medidas pendientes, la Justicia deberá definir cómo continúa la causa.