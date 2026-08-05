La figura clave de "Pinocho", el supuesto dealer que le habría dado droga a Facundo Moyano y Candela Arizaga

Tras ser estabilizada en el Hospital Pirovano, Candela Arizaga comenzó a reconstruir el episodio que compartió con Facundo Moyano en un departamento de Belgrano . En su relato mencionó a “ Pinocho ”, un supuesto dealer que habría llevado droga al domicilio durante las horas previas a su salida desesperada.

Diego Sorto, abogado de Arizaga, aseguró que mantuvo una reunión de tres horas con la joven, sus familiares y una amiga. Según explicó en LAM, su clienta estaba en estado de shock, agotada y con dificultades para ordenar lo ocurrido durante las dos noches y los dos días que permaneció junto al sindicalista.

El episodio habría comenzado el domingo 2 de agosto, después del partido entre River Plate y Rosario Central. Candela contó que luego fue con Moyano a su domicilio. De acuerdo con la información incorporada a la causa, allí hubo consumo de cocaína, aunque la Justicia todavía intenta determinar cómo se desarrollaron los hechos hasta la madrugada del martes 4.

En ese contexto apareció el apodo de “Pinocho”. Según Sorto, Candela lo identificó como un supuesto dealer que habría sido convocado por Moyano para suministrar droga durante el encuentro. El abogado no aportó otros datos sobre esta persona y sostuvo que las circunstancias deberán ser escuchadas y analizadas por el fiscal.

La joven también manifestó que sintió miedo dentro de la vivienda y que decidió escapar. “En un momento sentí miedo, me escapé”, transmitió el letrado al reproducir las palabras de su clienta. Candela salió semidesnuda y descalza del departamento durante la madrugada y fue asistida posteriormente por un policía.

Este martes, Moyano fue liberado y tiene una orden de acercamiento contra Candela Arizaga. Juan Mateo Aberastain/MDZ.

Las revisiones médicas detectaron lesiones en la planta del pie, vinculadas con la huida sin calzado, y un raspón en una rodilla causado por una caída. Sorto afirmó que no existen indicios de una agresión física cometida por Moyano, aunque consideró que su clienta atravesó una situación de fuerte violencia psicológica.

El abogado señaló además que Candela todavía no estaba en condiciones emocionales de declarar y que presentaba dificultades para sostener un relato lineal. En el hospital, la joven dijo que Moyano no le había pegado ni le había hecho nada y vinculó lo ocurrido con el consumo de drogas. Su entorno, en tanto, sostiene que no consumía antes de comenzar la relación con el sindicalista a principios de este año.

La investigación y la versión de Moyano

La causa es investigada por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, con intervención de la Unidad de Flagrancia Norte y del auxiliar fiscal Julián Pistone. Moyano negó haber agredido o impedido salir a Arizaga, afirmó que el vínculo era amoroso y fue liberado el martes por la noche. Sin embargo, continúa bajo medidas restrictivas y no puede acercarse a la joven mientras avance el proceso judicial.